El Palma se doctora en Pamplona (2-3)

Hay victorias que valen más de los tres puntos que se adjudica un equipo y la del Palma Futsal en Pamplona es una de ellas por el nivel del rival, la fortaleza en su pabellón y la situación en la tabla. Triunfo por 2-3 ante un rival directo, con remontada incluida, y el Palma Futsal que ya mira hacia arriba en la clasificación tras una gran segunda parte.

No era un partido nada sencillo ante un equipo con las ideas claras, un estilo de juego asumido desde tiempos inmemoriales y con un patrón que cada año es el mismo y siempre le funciona. El Osasuna Magna sabe a qué juega y lo aplica a la perfección en su pista por lo que siempre es difícil el reto de derrotarles en Anaitasuna. El Palma inició el partido con dos avisos pero le faltó intensidad durante muchos minutos de la primera parte. Necesitaba de su mejor versión para ganar y fue de menos a más. Carlos Barrón salvó un lanzamiento de Araça y Bynho envió un balón al palo como aperitivo del primer tanto, obra de Dani Saldise, sacando petróleo de la estrategia. Error defensivo del Palma Futsal dejando libre de marca a Saldise para rematar a placer un centro tras un saque de banda. Los locales ganaban la partida en la estrategia en un encuentro igualado en la mayoría de las facetas. Los dos metas rindieron a un gran nivel demostrando la calidad de los porteros nacionales. Barrón salvó un mano a mano a Álvaro y Asier inició su repertorio de paradas con el paso de los minutos y con el Palma Futsal iniciando la ofensiva para tratar de igualar el partido. La suerte se alió con el rival en un resbalón inoportuno de Eloy Rojas que hizo que Saldise se quedase solo ante la portería para marcar el segundo. El reto aumentaba de nivel pero el Palma Futsal fue a más. Llevaba varios minutos tentando a la suerte ante la portería rival pero sin éxito hasta el minuto previo al descanso en el que un lanzamiento lejano de Favero sorprendió a Asier, que hasta el momento había salvado a su equipo. El equipo fue de menos a más y alcanzaría su mejor versión en la segunda parte.

El descanso sentó de maravilla a los baleares. Antonio Vadillo marcó las pautas y los jugadores salieron a cumplir con lo previsto con su mejor versión sobre la pista. La intensidad que impuso de salida el Palma Futsal fue tan alta que remontó el partido en un abrir y cerrar de ojos. Maico marcó el empate a los dos minutos de la reanudación y Chicho hizo el tercero de media chilena ante la salida de Asier. Cuando el Palma Futsal pone la quinta marcha es difícil de parar y lo demostró el conjunto mallorquín ante Osasuna. Y eso que incluso gozaron de una acción para marcar otro gol antes del tanto de Chicho pero Araça evitó el de Favero. El Palma mutó a una versión más ofensiva, combinando bien con el pívot y le complicó la defensa al conjunto navarro, que en la primera mitad controló mejor el partido a nivel defensivo. Los locales tuvieron una buena ocasión en un disparo que rechazó Eseverri prácticamente sobre la línea balear. Tal fue el nivel de los de Vadillo que los locales se cargaron de faltas y agotaron las cinco sin llegar al ecuador de la segunda mitad, lo que añadía más presión a los navarros. Hubo intercambio de golpes pero el Palma gestionó muy bien el marcador y el partido, defendiendo a un gran nivel y con ocasiones de peligro en cada descuido de los locales. El partido no estaba solucionado, ni mucho menos, y los navarros decidieron arriesgar con Araça como portero-jugador en los minutos finales. Emergió, otra vez, la figura de Carlos Barrón bajo palos con un repertorio de paradas que salvó la victoria en un momento decisivo. Él y el palo que salvó el triunfo en un remate desde la frontal de Rafa Usín en los minutos finales.

Triunfo de oro del Palma Futsal que le aúpa a la quinta posición de la clasificación y empatado a puntos con los navarros.

Ficha

– Osasuna Magna: Asier, Araça, Eseverri, Rafa Usín y Dani Saldise. También jugaron Víctor, E. Martel, Alvarito, Bynho y Llamas.

– Palma Futsal: C. Barrón, Lolo, D. Favero, Eloy Rojas y D. Quintela. También jugaron Tomaz, Joselito, Chicho, Paradynski, David Pazos y Maico.

– Goles: 1-0 Dani Saldise (min. 8); 2-0 Dani Saldise (min. 16); 2-1 D. Favero (min. 20); 2-2 Maico (min. 22); 2-3 Chicho (min. 24).

– Árbitros: Centeno Bono y Centeno Bono. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Víctor, Eseverri, Dani Saldise y Araça y a los visitantes Diego Quintela, Tomaz, Joselito y Carlos Barrón.

– Pabellón: Pabellón de Anaitasuna. Partido correspondiente a la novena jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Relacionado