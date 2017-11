Crisis total en el Baleares

Partido correspondiente a la decimotercera jornada de liga. Armando de la Morena apostó de inicio por Julio Delgado, que estrenaba titularidad en liga tras haber estado muchas jornadas lesionado y que en las dos últimas jornadas había acumulado cada vez más minutos. Malik volvía el centro del campo, acompañando Borja en el doble pivote y dejando más libertad arriba a Fullana. Migue Marín recuperaba la posición de lateral, dejando el extremo por el gallego Delgado.

El Hércules salió muy fuerte, intentando combinar en ambos costados para centrar pelotas con el fin de encontrar al delantero Carlos Fernández. Precisamente él tendría la primera gran ocasión en el minuto 14. Chechu hace una jugada extraordinaria en banda derecha, supera a Migue, que patina y su centro lo remata alto Fernández desde el área pequeña. Dos minutos más tarde, en una contra, nuevamente Carlos Fernández remataría alto desviado con la pierna izquierda. En el minuto 21 una pérdida de Malik en el centro del campo hace que Juli, de más de 35 metros, intente una vaselina para que Carl, con la punta de los dedos la saque a córner haciendo un gran rectificado porque estaba adelantado.

En el minuto 35 es el ATB quien roba el balón en la salida del equipo local y Julio Delgado haga un golazo de fuera del área con la izquierda para adelantarse en el marcador. Era el 0-1 y el primer gol en liga del gallego, que el año pasado, llegando en enero, convirtió 5. En el minuto 41, una gran combinación entre Fullana y Kike permite al jugador de Salamanca chutar fuerte de fuera área pero bloquea Falcón. Con el 0-1 se llegaría al descanso.

La segunda parte comenzó con un Hércules saliendo dispuesto a empatar enseguida, pero el ATB demostró igualarlo en intensidad. Chechu en el minuto 49 hace un buen centro, Carl no sale bien, y está a punto de caer el balón en línea de gol a Checa, pero es el portero alemán quien, con reflejos evita el gol y envía el balón a córner. La respuesta del ATB, un contraataque de Fullana que termina con un disparo alto del de Montuïri.

En el minuto 56, Oliva es claramente objeto de falta en el centro del campo al ser cogido por la camiseta, pero el árbitro no lo considera así. La jugada acaba en un contragolpe que define Juli para hacer el 1-1. En el minuto 62, Armando de la Morena movería el banquillo haciendo cambio de delantero: Oliva salía y entraba Álvaro Sánchez. En el minuto 74 Kike se retiraría lesionado, al sentir molestias en el isquio de su pierna. Entraría Nacho en el campo.

En el minuto 83 habría una nueva jugada polémica. En un saque de esquina, Villapalos remata de cabeza y el ATB reclama manos de la defensa. En el minuto 86 Fullana hace una gran jugada personal en conducción y su disparo colocado con el pie izquierdo lo saca la defensa. La crueldad llegaría en el minuto 94, con el gol de Peña de cabeza al primer palo tras un saque de falta. Prácticamente con el gol terminaría el partido.

Ficha técnica.

Hércules: 1. Falcón, 2. Connor, 3. Peña ©, 4. Mikel Santamaría, 5. Samuel, 6. Checa, 7. Chechu (90 ’18. Tarí), 8. Pepelu (78′ 15. Miñano), 9. Carlos Fernández, 10. Juli y 11. Gaspar (68 ’17. Salinas).

Atlético Baleares: 1. Carl, 2. José Ruiz, 3. Migue Marín, 4. Manu, 5. Vilapalos, 6. Borja (84 ’14. Vallori), 7. Malik, 8. Kike (74′ 12. Nacho Heras ), 9. Oliva (62 ’15. Álvaro Sánchez), 10. Fullana © y 11. Julio Delgado.

Goles: 0-1 Delgado minuto 35.

Juli minuto 56

2-1 Peña minuto 94

Árbitro: Sergio Usón (comité aragonés).

Amonestó a los locales: Connor y Miñano.

Amonestó a los visitantes: Migue, Álvaro y Fullana.

Incidencias Partido correspondiente a la decimotercera disputado en el Rico Pérez de Alicante. Armando de la Morena: “Una dinámica en la que nos pasa de todo. Hoy se ha vuelto a comprobar en el minuto 94. Incluso con el 1-1 reclamamos falta, la perdemos … nos vamos con 0 puntos hacia Palma. Queríamos competir, ser un equipo fuerte a nivel de intensidad, que nos faltó en Santa Eulalia y esto lo hemos hecho contra un equipo que tenía una dinámica buena, como es el Hércules. Hemos tenido fortuna en adelantarnos en el marcador. Es verdad que el juego no ha sido como otros días pero queríamos demostrar que podíamos competir de esta manera y lo hemos hecho. Lástima que no nos llevemos nada positivo. A partir de mañana a levantar la cabeza. Tenemos que aprender de todo esto. La sustitución de Gerard era porque había corrido mucho como único punta y lo que queríamos es darle descanso. Para detalles se nos van los puntos, ganar y sacar cosas positivas pero seguimos confiando. La cohesión del grupo es total. Lo más justo era el empate. Lástima de Kike, que ha jugado dos partidos en una semana y está cargado, después de no haber jugado durante 6 jornadas. No es fácil venir aquí y competir contra el Hércules como lo hemos hecho”.

Villapalos: “Habíamos planteado el partido así, aguantar y salir a la contra. Nos meten un gol con una falta a Gerard. El empate no estaba mal y al final un despiste y derrota. La semana que viene toca ganar. La gente está jodida por perder en el último minuto pero de esto se aprende. El gol en el último minuto nos mata”.