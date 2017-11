Alternatilla Jazz aposta per l’intercanvi cultural amb el jazz noruec

Entre el 24 de novembre i el 10 de desembre, la segona edició del festival Alternatilla Jazz in Mallorca recorrerà fins a quinze escenaris de l’illa amb Noruega com a país convidat. El festival aposta per l’intercanvi cultural entre músics de diferents procedència damunt l’escenari i per fer arribar la música a tot tipus de públic amb concerts didàctics i tallers.

Un país convidat -Noruega-, una illa -Mallorca-, onze municipis -Algaida, Calvià, Esporles, Inca, Muro, Palma, Pollença, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida i Sa Pobla-, amb 12 concerts oficials i dotze activitats paral·leles, en 15 espais i durant 17 dies de festival amb 45 músics damunt l’escenari. Són les xifres de la segona edició del festival Alternatilla Jazz in Mallorca 2017 en paraules d’Ana Espina, representant de l’associació Alternatilla, organitzadora del festival.

“El festival és una finestra que ens permet conèixer altres realitats a través de la música, al mateix temps que aposta per oferir un espai propi als grups de l’illa”, ha explicat Francesc Miralles, vicepresident primer i conseller de Cultura del Consell de Mallorca.

El Departament de Cultura del Consell de Mallorca es troba entre els principals col·laboradors d’un festival que en aquesta segona edició compta amb dues bandes mallorquines de referència: Pere Bujosa Group arrancarà la part oficial del festival el pròxim 28 de novembre al Teatre de Muro, mentre que un altre veterà com és Agustí Fernández amb SAI Trío pujarà a l’escenari de la Sala Gran del Teatre Principal de Palma, el 7 de desembre.

La convivència entre artistes de diferents procedències també donarà el seu fruit damunt l’escenari amb tres concerts únics dins una experiència que el festival anomena “Menage a jazz”. El festival també aprofundeix en el seu caire més social i amb la intenció de fer arribar la cultura, a través de la música, a tot tipus de públic ofereix activitats paral·leles com són concerts didàctics i tallers que es desenvoluparan a Projecte Home i a l’Hospital de Son Espases.

Amb més de 3.000 espectadors que varen gaudir dels concerts programats l’any passat, el festival Alternatilla Jazz creix en aquesta segona edició en nombre d’espais, es proposa donar visibilitat a les veus femenines que estan imprimint caràcter propi al jazz actual i cerca la complicitat d’entitats i associacions per estendre la música a tots els racons de l’illa i entre els públics més diversos.

El festival, que ha programat la seva primera activitat paral·lela el pròxim 24 de novembre amb un concert didàctic al Gran Hotel Caixafòrum, compta amb el suport institucional del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, de l’Illenc i de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, així com amb la col·laboració de diferents municipis i entitats. Per a més informació podeu consultar l’espai web d’Alternatilla.