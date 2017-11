Les festes de Santa Catalina i els Creuers han tornat a demostrar que la cultura popular i el caràcter de cada barriada són ben vius a Manacor. La gran prova que ho demostra són tots els balls composts i de figures que es conserven vius al municipi, dimonis, cossiers, indis, moretons, nanets i Dames de Santa Catalina i els Creuers. I és que aquest cap de setmana passat les festes d’aquesta barriada han fet lluir la part més tradicional del programa amb les danses de les Dames de Santa Catalina i la processó de llanternes posterior. Les dames dissabte ballaren l’oferta a la capella de la residència de Manacor i després dansaren pels carrers del barri acompanyades de famílies que les seguien amb llanternes enceses.

Nou nines dansaires d’entre deu i dotze anys vestides amb falda blanca executen figures geomètriques que recorden estrelles i cercles al voltant de la figura de santa Catalina Tomàs, que encarna una altra nina. Aquest ball compost, que s’estrenà dia 6 de novembre de 1999, amb la presència dels Moretons, s’inspira en l’enorme patrimoni de danses rituals amb què compta Manacor i ja és una nova tradició que enguany ha arribat a la majoria d’edat.

Però les festes del barri de Santa Catalina i els Creuers van molt més enllà del ball de les Dames. La bauxa va començar dissabte dia 4, amb la tradicional repicada de campanes i l’amollada de coets que va servir per cridar els veïnats a estendre les ensenyes del barri a ca seva i així anunciar les festes. El matí de dissabte es va dedicar als més petits. Des de les deu del matí, quan va començar el concurs de dibuix, i fins passades les sis de l’horabaixa, les famílies varen concentrar-se a la plaça de Santa Catalina per poder gaudir del contarrondalles que va protagonitzar l’actor Antoni Lluís Reyes i que es va celebrar en col·laboració amb la Institució Antoni M. Alcover; de l’exhibició de judo que va anar a càrrec del Dojo Muratore; dels jocs populars i del taller de llanternes.

A les sis i mitja la festa es va traslladar a la residència de la tercera edat, on se celebrà la tradicional litúrgia i des d’on les Dames de Santa Catalina sortiren en processó acompanyades de desenes de llanternes. I el vespre, a les 21 h tothom va poder ballar de pagès a la plaça. L’endemà, diumenge dia 5, va ser el torn dels més esportistes. A les nou i mitja del dematí començà la bicicletada i a les 10.30 h, després de la xocolatada, s’inicià la cursa popular. L’activitat frenètica continuà a la plaça de Santa Catalina amb la paellada i el dinar. El capvespre els ballarins de Nou Ritme i d’Estudi Ivanna varen demostrar les seves habilitats per ballar i a partir de les 19 h el ball de saló i el ball en línia varen omplir de ritme la plaça de Santa Catalina per acomiadar les festes.