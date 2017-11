Cort desatiende las actuaciones urgentes en el Parc de les Estacions

No es ninguna novedad que Palma, desde hace unos años, está más sucia que nunca. Los contenedores de basura están a rebosar. Las bolsas de deshechos y los ‘trastos’ se apoderan de las aceras de la capital balear. Bien, a ello, por si no fuera poco, hay que sumarle que los parques de la urbe tampoco gozan de buena salud y si no se lo creen, no tienen más que visitar el conocido Parc de les Estacions en el que la insalubridad, las pintadas con spray de graffiti y el mobiliario destartalado son una prueba de ello.

Por ello, las redes sociales se inundan a diario de quejas de los vecinos palmesanos que no soportan convivir con la suciedad. Por ello, desde la empresa municipal EMAYA no dudan en responder a la mayor brevedad posible a través de su perfil oficial por aquello de mostrar preocupación y ganas de revertir la situación actual.

Como consecuencia de este constante estado de aparentar, este lunes, EMAYA ha errado respondiendo a un tuitero que “generaban un aviso” con la queja de suciedad y desperfectos en el Parc de les Estacions. Un parque cuya competencia es de Parcs i Jardins y no de EMAYA.

Pero, como rectificar es de sabios desde la empresa municipal no han tardado en quitarse las culpas del vergonzoso estado en el que se encuentra este parque del centro de Palma.

Con ello, fuentes del área de Infraestructuras y Accesibilidad, al que pertenece Parcs i Jardins, han mostrado su intención de acabar con la deplorable imagen que muestra este espacio verde pero, por desgracia, se encuentran atados de pies y manos ya que el contrato se encuentra en prórroga extraordinaria y por ello no se pueden llevar a cabo actuaciones que supongan una inversión económica.

A pesar de ello, aseguran que desde Parcs i Jardins llevan a cabo medidas urgentes para acabar con aquellos peligros que puedan derivar en daños personales de los usuarios del parque. Aunque desde Mallorca Confidencial no podemos más que dudarlo ya que las baldosas saltadas en la zona peatonal sí suponen un peligro inminente para todo aquel que camine despistado por la zona.

Así, pues, no queda más que esperar a que el área de Economía de Cort apruebe los pliegos -cuya cantidad es todavía una incógnita- necesarios para que el consistorio pueda llevar a cabo una reforma generalizada en los desperfectos de la zona y que, mientras tanto, no tengamos que lamentar ningún tipo de daño.