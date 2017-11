El legado: desde Durham a Freetown, de Tolo Rigo

artolomé Damián Rigo Miralles, Tolo Rigo para los amigos, ha escrito y editado su primer libro, ‘El legado: desde Druham a Freetown’, publicado por Círculo Rojo, como un canto a la liberación de los esclavos y está en vías de traducción para editar en también en Inglaterra.

“A través de la motivación que me inspira una ‘adicción’ a la lectura, y por lo mucho que me gusta investigar, ¿por qué no escribir un libro?… Pero ¿sobre qué?… Hice un curioso sorteo simplemente desplazando el dedo sobre una bola del mundo, y se paró en Sierra Leona y la imagen de la esclavitud”, dice.

El autor se ha pasado 18 meses investigando y escribiendo en Son Tremoló, un pequeño predio de Santa Eugènia donde, dice, “volví a nacer hace 15 años. Es un bucólico entorno de montaña que me permite desarrollar también mi faceta de fotógrafo. La naturaleza viva me apasiona, incluso he hecho alguna exposición, pero ahora estoy centrado en un segundo libro, en la historia de la Mallorca de los año 60, en la sociedad de entonces”.

Rigo se ha criado entre linotipias y cuatricromías, ha dedicado dos décadas de su vida a las artes gráficas, concretamente en la Imprenta Rigo que fundó su padre, Pedro Rigo Sureda. En la actualidad es un gran diletante de Historia.

“Quiero agradecer a Juan Ballester que, en los inicios del libro, me pusiera en el camino correcto, y también todo el asesoramiento editorial de mi sobrino Sergio Rigo, licenciado en Historia y gran fuente de información”, dice.

“Primero quise escribir sobre la Guerra Civil, pero eso me llevó a los orígenes de Sierra Leona y a la biografía de uno de los cofundadores del primer asentamiento inglés, un hombre nacido en 1735, Granville Sharp, nacido en Durham (Inglaterra). En la pubertad, sus padres lo enviaron a trabajar a Londres, a una tienda de telas propiedad de un conocido de la familia. Con 21 años decide pasar como escriba a la Torre de Londres, hasta que su hermano William, cirujano, decide abrir en la ciudad una clínica para los más desfavorecidos. Así comenzaron juntos su andadura contra la pobreza y contra la esclavitud”, cuenta Tolo.

Sharp formuló un plan para establecer a los libertos negros en Sierra Leona, y fundó la Sant George’s Bay Company, una precursora de la Sierra Leone Company. Sus esfuerzos condujeron a la fundación de la provincia de Freedom, y más tarde de Freetown, en Sierra Leona y es considerado uno de los fundadores de este país. También fue un erudito de la Biblia y del clasicismo y un músico de talento.

El trabajo de Granville consiguió que la Cámara de los Lores consintiera en prohibir la esclavitud, aunque no la castigara. Reivindicada la ilegalidad del apresamiento, cualquier esclavo que pisara tierra inglesa podía obtener la libertad de forma inmediata.

El gran libertador moría el 7 de julio de 1807, con 78 años. En las mismas fechas nace un aborigen en Sierra Leona, Sengbe Pieh, quien recoge el testigo de la causa abolicionista. Pieh fue el cabecilla de la Rebelion de 1839 en la goleta Friendship.