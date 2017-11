Comença “Manacor Tech Vespres” que posa experts tecnològics a l’abast dels comerços i negocis

El cicle de xerrades “Manacor Tech Vespres” ha començat amb la xerrada Estratègies de posicionament a Internet, que dilluns dia 6 de novembre va impartir l’expert Martí Pascual. Les xerrades continuaran cada dilluns del mes de novembre a les set de l’horabaixa a l’Espai na Camel·la. Les xerrades del cicle són de caràcter tecnològic i estan dirigides a persones empresàries, emprenedores, interessades en noves tecnologies i al públic en general.

Durant la primera conferència s’ha tractat la necessitat de tenir una estratègia online i tenir clara la proposta de valor, la importància de la pàgina web i de les xarxes socials dirigides a empreses, s’han donat algunes claus per millorar el posicionament a google i s’han analitzat alguns casos d’èxit.

El públic assistent ha estat compost per professionals del sector, emprenedors, empresaris locals de diversos sectors, estudiants universitaris i particulars amb interès en noves tecnologies.

L’expert encarregat de la conferència Estratègies de posicionament a internet ha estat Martí Pascual Umbert, Growth Hacker, consultor SEO i professor associat a la UIB per al postgrau Màrqueting Digital.

En aquesta ocasió Martí ha desenvolupat una sessió especialitzada en aclarir els objectius i necessitats de ser a internet com a negoci. Ha comentat els objectius d’ubicació, contacte i compra comuns a qualsevol empresa instal·lada a la xarxa.

Referent al posicionament web Martí Pascual s’ha centrat en el motor de cerca “google” indicant els punts claus per ser visibles, obtenir trànsit i analitzar resultats, incidint en costos i altres qüestions, en aquest sentit ha ofert algunes “claus” per optimitzar títol, contingut, usabilitat, velocitat de descàrrega, contrast, tot això acompanyat d’exemples d’empreses tant locals com nacionals o internacionals.

Ha acabat amb un resum d’eines gratuïtes que poden facilitar les coses i amb una resolució tècnica de dubtes, qüestions particulars dels assistents i algun valuós consell per a empreses del sector.

Des del departament de Desenvolupament Local volen donar les gràcies a Martí Pacual Umbert per la seva col·laboració i professionalitat, així com agrair als participants les seves aportacions. El proper dilluns dia 13 la xerrada estarà dedicada a “Incorporació de les noves tecnologies a l’empresa” i els experts seran Margalida Mestre Riera i Antoni Ferragut Reus.