El Dijous Bo ressaltarà el mercat pagès i recupera la mostra nàutica

La plaça del Bestiar, lloc tradicional on al Dijous Bo es pot gaudir de la mostra de ramaderia, ha estat l’escenari per a la presentació de la setmana gran del Dijous Bo. Una Fira per la qual passen més de 120.000 persones des del dimecres a migdia fins al dijous al vespre. El Batle d’Inca, Virgilio Moreno i la regidora delegada de Dijous Bo, Antònia Sabater, acompanyats per altres membres del Consistori i diversos representants d’associacions i entitats locals, han donat a conèixer la programació. Enguany, entre tot, destaca la importància que suma el mercat pagès i la Mostra Marinera, que suposa la recuperació de la fira nàutica que fa anys es celebrava a Inca. “No només al Dijous Bo, sinó també durant tota la setmana conjugam elements tradicionals amb elements més innovadors, però tot orientat a continuar essent la fira de referència de Mallorca”, ha comentat Sabater.

Des de l’organització de l’esdeveniment s’ha subratllat la importància de l’essència del Dijous Bo com a lloc d’intercanvi comercial com va ser als seus inicis al segle XIII. És per això, que així com s’ha prioritzat la zona de mercat pagès, també s’han reorganitzat zones com la d’exposició de vehicles o la mostra de comerç i empresa d’Inca. “L’objectiu és que aquest dia, la fira sigui un autèntic aparador de la ciutat i que la gent que ens visiti torni un altre dia”, ha declarat Moreno.

Per altra banda, pel que fa a la mobilitat, s’ha habilitat l’avinguda Reis Catòlics com a lloc de circulació. Aquesta mesura suposarà donar una major fluïdesa als visitants que volen estacionar a la ciutat perquè donarà accés a l’aparcament de la plaça Mallorca i a la zona de l’avinguda d’Alcúdia. També s’habilita una nova zona d’estacionament a devora el centre Joan XXIII, fet que, juntament amb les zones de l’avinguda de Jaume I i la ronda de Migjorn, posarà a disposició dels visitants 1.200 places d’estacionament addicionals. Durant tota la jornada uns 300 efectius de seguretat i emergències (Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil, seguretat privada, bombers i personal sanitari) treballaran a Inca. Així mateix, s’habiliten unes freqüències especials de tren i bus per tal de facilitar que de tota Mallorca es pugui visitar Inca i gaudir del Dijous Bo.

La Setmana Gran del Dijous Bo, comença el divendres anterior amb el pregó que dóna el sus a les festes. Enguany, la persona escollida és la doctora Magdalena Llabrés que fou la primera dona llicenciada en Medicina a Inca. Ella encarna els valors de superació i emprenedoria tan típics de la ciutat, però també la seva carrera suposà un far per a dones de generacions posteriors.

Durant el cap de setmana previ al Dijous Bo, se celebra la festivitat de Santa Maria la Major, que és la copatrona d’Inca. Són dos dies on trobam els tradicionals foguerons de la revetlla mesclats amb novetats recents com són el correfoc Inc’Fern o el Vermut Fest.

El dimarts es realitza la cerimònia d’entrega dels Premis Dijous Bo. Són uns guardons que reconeixen aquelles persones, entitats o institucions que hagin dut a terme una activitat en benefici de la societat inquera o que hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat. A l’edició d’enguany, la distinció ha sigut per l’emblemàtica merceria tradicional, La Florida; Mercedes Lara, treballadora del sector del calçat i activista social i Joan Sastre, jugador del València Bàsquet i medalla de bronze al campionat d’Europa amb la selecció espanyola de bàsquet.

Durant la revetlla del Dijous Bo, coneguda popularment com a Dimecres Bo, es dóna el sus de manera oficial a la Fira de Fires. La majoria de mostres artesanes, comercials i industrials s’inauguren durant l’horabaixa. De cara al vespre els sopars als cellers i les festes de bars i pubs ajunten molta gent a la ciutat. Per aquest vespre, des de Serveis Ferroviaris de Mallorca -SFM- s’han habilitat unes freqüències especials de tren tant en direcció Palma com en direcció Manacor. A més es munta un servei especial sanitari i d’emergències situat al carrer Jaume Salord. Des de l’Ajuntament es realitza a través de xarxes una campanya per cridar a la moderació i al respecte al descans dels veïns, sobretot de la zona centre.