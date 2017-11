Esta es la contundencia con la que habla la diputada del grupo mixto, Montse Seijas, después de conocer que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma ha dictado una sentencia en la que se desestima la demanda que interpuso contra el partido político Podem por su expulsión de la formación morada a finales del año pasado.

Así, anuncia que “voy a recurrir la resolución ya que no han quedado demostrados los hechos que utilizaron para expulsarme del partido” aunque el futuro inmediato es bastante claro para la exdiputada de Podem ya que “cuando no tienen por dónde cogerte, te destrozan públicamente”. Por ello, Seijas no duda en culpar de sus males a Alberto Jarabo ya que “seguía directrices de Pablo Iglesias porque teníamos que servir como ejemplo a nivel estatal de que Podemos y PSOE pueden gobernar juntos”.

Por este motivo, Podem debía votar a favor de los presupuestos de 2016 ya que “no podían escenificar una ruptura” a pesar de que “finalizara el acuerdo del Govern con el CSIC” y así “se perdiera en I+D+I”.

“Fuimos 14 los que votamos a favor de pedir explicaciones de porqué no se renovaba el convenio con el CSIC y todos estamos fuera”, explica Seijas. Asimismo, “no se hizo acta de la reunión porque la encargada de los servicios jurídicos del partido dijo que ella misma lo investigaría, que no se podía hacer acta ya que podría ser constitutivo de delito” y tras esto “el siguiente paso fue la expulsión cautelar”.

Ahora, con la mirada puesta en el recurso, Seijas apunta a que “hay que defender el Podem de la gente”.