El enfado de los restauradores con el Ajuntament de Palma es mayúsculo. Hace un par de días desde Govern Interior, que dirige Aurora Jkardi, se les entregó la propuesta municipal sobre la nueva normativa sobre terrazas y esta tarde se les cita para valorarla. Los restauradores han decidido no acudir a la reunión de esta tarde al alegar que no han tenido tiempo para estudiar la propuesta al tiempo que consideran que la actitud del Ajuntament se puede considerar como una tomadura de pelo.

El máximo responsable de los restauradores de Palma no entiende la postura de Cort ya que “hace dos días nos presentaron la propuesta y hoy nos citan. No vamos a ir la reunión ya que no hemos tenido tiempo de estudiarla y en este tema las empresas nos jugamos mucho”.

Robledo añade que “necesitamos más tiempo para estudiar la propuesta de Cort y, sobre la misma, tenemos intención de presentar una contrapropuesta. Nos parece una verdadera tomadura de pelo que nos citen a los dos días de presentarnos su propuesta”.

Así todo, los restauradores tienen claro que una normativa tan importante como la de las terrazas tiene que contar con el consenso de todos “pues lo que queremos es que se alcance un acuerdo de futuro que incluya la opinión de los vecinos afectados vecinos, federación de vecinos, defensora del ciudadano y partidos políticos pues lo que no se puede hacer es que cada cuatro años se promulgue una nueva normativa sobre terrazas”.

La futura normativa sobre terrazas presentada por el Ajuntament de Palma no ha gustado nada al sector de la restauración pues rechaza que en la misma se actúe con la misma vara de medir en todas las zonas de ciudad “cuando en muchas zonas los vecinos están contentos con las terrazas que tienen en su zona y las aceptan. Tenemos que evaluar zona por zona y donde no sea conveniente que se quiten, pero aquellas que no molesten no hay necesidad de suprimirlas pues esto va a perjudicar a la zona, todo ello sin contar con la cantidad de puestos de trabajo que se perderán”.