Company asegura que “todo el PP” está a favor del 75% del descuento aéreo

🎥 @CompanyBiel :"Nosaltres anam cap el 75% però no podem oblidar que això s'està negociant amb el #REB ,tal i com volia @F_Armengol " pic.twitter.com/12rhRckszI

El presidente del Partido Popular balear, Biel Company, ha asegurado este jueves que tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como “todo el PP” nacional “están a favor” de conseguir el incremento del descuento de residentes del 75% para viajar a la Península, si bien, ha remarcado que, para lograr esta mejora, “se necesita que se aprueben los Presupuestos de 2018”.

“Montoro no me ha dicho que no en ningún momento, lo que me ha dicho que cualquier medida que beneficie a Balears, como esta, tiene que pasar por la aprobación del PGE”, ha manifestado Company, quien ha instado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a que “anime a sus compañeros socialistas en Madrid a que aprueben las Cuentas del Estado de 2018.

El presidente de los populares en las Islas Balears ha comparecido en rueda de prensa para ratificar la posición de su partido sobre el aumento del descuento de residente para los desplazamiento a la península, del 50% al 75%, y ha recordado que su grupo parlamentario ya registró el pasado 24 de enero una Proposición No de Ley en el Parlament con esta reclamación.

“UNA MOCIÓN OPORTUNISTA”

Company ha acusado Armengol de “utilizar” a Francesc Antich en el Senado para extender una “cortina de humo” y tapar así “la deficiente gestión que está llevando a cabo al frente del Govern”.

El líder del PP isleño también ha criticado el “filibusterismo parlamentario” que se vivió este miércoles en el pleno del Senado, con una moción del grupo socialista, que ha la tachado como “oportunista”.

Según ha explicado desde el PP balear, se vincula el aumento del descuento para residentes en la negociación que se está llevando a cabo para conseguir un nuevo Régimen Especial de Balears, y que, en consecuencia, deberá verse reflejado en los PGE de 2018, que el PSOE no quiere apoyar”, ha dicho.

Por ello, Company le ha pedido a Armengol que “trabaje para conseguir la aprobación de los PGE ya que es bueno para Balears” y una vez más, le ha tendido la mano y le ha ofrecido la colaboración del PP para, juntos, conseguir los mayores beneficios para los ciudadanos de las Islas.