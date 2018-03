‘El Ico’ ratifica las amenazas de un policía local y un funcionario en la cárcel

Francisco Fernández Cortés, conocido como ‘El Ico’, ha mantenido este jueves sus acusaciones contra un policía local y un funcionario de prisiones mientras estaba en prisión, en el marco de la macrocausa de corrupción policial.

El hijo de ‘La Paca’ ha declarado como testigo en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma contra el agente de la Policía Local Jaime Garau y el funcionario de prisiones Pedro Talavera, por un presunto delito de obstrucción a la Justicia y otro contra la salud pública.

La Fiscalía los acusa de haberse coordinado para entregar en la cárcel una carta a ‘El Ico’ con el objetivo de que se retractara de sus acusaciones contra Garau en la macrocausa.

‘El Ico’ ha insistido en que Garau lo amenazó en la rotonda de la cárcel de mujeres para que retirara sus acusaciones contra otros policías locales. También ha manifestado que le recriminó que denunciara sólo a policías locales y no nacionales a pesar de que eran “los que han buscado la ruina” a su madre.

Además, ha dicho haber recibido amenazas de muerte por parte de ciudadanos rumanos, supuestamente desde el entorno del empresario Bartolomé Cursach, llamándole “chivato” y diciéndole “que les daba igual que fuera gitano y el hijo de ‘La Paca'”.

En este sentido, ha vuelto a afirmar que el funcionario de prisiones acusado le presionó para que firmara una carta exculpando a Garau dirigida al juez Manuel Penalva y que a cambio le dio trankimazin, diazepam y hachís. Según ha relatado en el interrogatorio, el funcionario le dijo que “había que ayudar a Garau” para “exculparlo” porque “él no había hecho nada”.

Según su versión, el funcionario se llevó la carta, pero el testigo no sabe si la echó al buzón o no. En el interrogatorio de las defensas se han vivido momentos de tensión en los que ha tenido que intervenir la juez Concepción Moncada para llamar al orden. Además, al finalizar su declaración, ‘El Ico’ ha solicitado una última palabra para pedir a la magistrada que no se deje guiar por el hecho de que es el hijo de ‘La Paca’.