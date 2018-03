La XVII Gala de l’Esport otorga reconocimientos a 149 jóvenes deportistas

El Teatro Principal ha acogido este jueves la XVII Gala de l’Esport en el que se ha otorgado reconocimientos a 149 jóvenes del deporte base de Mallorca y al tejido deportivo que les rodea.

La jugadora de fútbol femenino del FC Barcelona Mariona Caldentey y el ciclista Joan Reinoso han sido los deportistas de élite que han apadrinado esta decimoséptima edición de la Gala.

Los deportistas premiados son de las federaciones de atletismo, bádminton, baile deportivo, ciclismo, ajedrez, la Federación de Deportes Adaptados (Fesaib), fútbol, gimnasia, golf, judo, kárate, motociclismo, natación, pádel, petanca, piragüismo, taekwondo, tenis, tenis mesa, tiro con honda, tiro olímpico, triatlón, vela y voleibol.

Desde la institución insular han destacado que del total de jóvenes reconocidos, 90 son mujeres y que también se han resaltado proyectos sociales que nacen del mundo del deporte y que apuestan por prácticas más igualitarias e integradoras.

En cuanto a las federaciones deportivas que han conseguido mayor número de deportistas galardonados, en esta XVII Gala de l’Esport destaca, en primer lugar, la Federación de Voleibol. Por su parte, la Federación de Piragüismo se lleva 22 reconocimientos para piragüistas mallorquines, que durante el 2017 quedaron primeros en competiciones nacionales.

Entre las federaciones con mayor número de deportistas galardonados también se encuentran las federaciones de Natación (con 16 nadadores que han hecho podio a nivel nacional e internacional), Taekwondo (con 17 reconocidos), Tiro con Honda (diez) y Vela (14).

La decimoséptima edición de esta Gala ha servido también para reconocer el trabajo realizado por diferentes personas y entidades en favor del fomento de la práctica deportiva y en la divulgación de los valores entre los más jóvenes.

El premio Jugam ha sido para Discaesports, un club nacido hace cuatro años con el objetivo de acercar el deporte a personas con discapacidad y que cuenta actualmente con un equipo profesional de baloncesto que compite en segunda división.

Por otra parte, la distinción para Club Deportivo ha recaído en la tarea del Club de montaña y escalada de Sóller por su participación en los programas de deporte base del Consell de Mallorca y, especialmente, por la implicación en el circuito de carreras infantiles de la Serra de Tramuntana.

El reconocimiento para el municipio que ha colaborado más activamente en el fomento del deporte base ha sido para el Ajuntament de Binissalem; mientras que la distinción de Centro Educativo se ha entregado al CEIP Juníper Serra de Petra.

El acto ha sido presidido por el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el vicepresidente primero y conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles; y la directora insular de Esports, Margalida Portells.

Durante la Gala también se ha dado a conocer el nombre de la mascota de la Dirección Insular de Deportes, ‘Xispeta’, a propuesta de la alumna de sexto de Primaria del CEIP Vialfàs Ainhoa Muñoz. La alumna ha recibido el galardón del este concurso dotado con 1.000 euros para material deportivo del centro donde estudia.

CRÍTICAS DE LA FEDERACIÓN DE LA CAZA

La Federación Balear de Caza ha criticado que, al igual que sucedió el año pasado, no haya sido invitada a la Gala de l’Esport del Consell de Mallorca. “Remitimos por ello una carta al presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y no solo no nos ha contestado, sino que de nuevo vuelven a agraviarnos de esta forma tan absurda”, ha explicado el presidente de la Federación, Pedro Bestard, en un comunicado.

Bestard ha asegurado que “la Federación Balear de Caza es una de las más importantes por número de licencias federativas, y que la actividad está regulada por el Consejo Superior de Deportes”. “No pedimos que piensen como nosotros, pero sí que la Federación y los federados tengan el respeto institucional que se merecen”, ha manifestado.