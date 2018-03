El Casal Solleric inaugura este jueves las propuestas ganadoras de las convocatorias para proyectos artísticos y de comisariado 2017.

Así, Irati Inoriza presentará “Take your broken heart, make it into arte”. Mientras que, Diana Guijarro, por su parte, presenta “Un Sujeto construido en el punto de intersección de la multiplicidad de posiciones de Sujeto”.

El concejal de Cultura, Llorenç Carrió, ha destacado la importancia de seguir “trabajando con convocatorias abiertas para que todo el mundo haga su el Solleric”. “Se presentaron 37 propuestas, 5 a la de comisariado y 32 a la de proyectos artísticos y fue un jurado profesional independiente formado por artistas y comisarios quien seleccionó las ganadoras”, explicó Carrió.