“Tengo condiciones para ser candidata”

En pleno periodo precongresual para que MÉS per Mallorca elija su nueva Ejecutiva, Consell Politic y el reglamento de las primarias, hay nombres que no es que suenen más que otros sino que seguramente van a echar el resto para conseguir pasar a la línea de salida de cara las autonómicas del año que viene.

El Congreso de los soberanistas es en marzo, a la vuelta de la esquina, y Fina Santiago vuelve a estar en la palestra para llevar las riendas de la formación que ella misma fundó, como lo deja bien claro cuando se pone sobre la mesa el poder de los independentistas del PSM.

“MÉS no es independentista, es soberanista, aclara, y yo soy federalista, no soy independentista“, puntualiza, y “estamos conviviendo perfectamente compañeros que lo son y los que no lo somos“.

¿Que si me voy a presentar?, “me puedo plantear ser candidata, tengo condiciones, pero no creo que éste sea el momento para postularme”.