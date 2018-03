Palma recupera los premios Rosa Bueno

El equipo de Gobierno del Ajuntament de Palma ha decidido recuperar los premios Rosa Bueno. Se trata de un logro del movimiento vecinal palmesano, después de que dichos galardones fueran suprimidos la pasada legislatura.

El objeto de los premios Rosa Bueno es distinguir proyectos que mejoren la participación ciudadana, juvenil y de colectivos vulnerables. Además, claro está, recuperar la figura de la primera y única mujer que ha presidido la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

La regidora de Participación Ciudadana, Eva Frade no ha querido dejar pasar la oportunidad de explicar que significa para ella recuperar los Premios Rosa Bueno. En este sentido ha dicho “sabemos que estos premios pueden ayudar a dar alas a las entidades”. Pero no solo eso, también, pueden ayudar a “fortalecer el tejido asociativo”. Algo que, en opinión de Frade, “necesita crecer y muchas veces no se visibiliza como toca”.