La música rock inunda este fin de semana Manacor

Este fin de semana, Manacor ha sido el escenario para el Campus Rock. Un campamento que por octavo año consecutivo acogen el municipio y su conservatorio.

En esta edición han participado más de cuarenta jóvenes y grupos profesionales como Toni Xuclà (Menaix a Trua), Marc Grasas (Nua), Jimmy Piñol (Lax ‘n’ Busto), la cantant La Cris o el músic manacorí Toni Nadal.

Durante estos días músicos profesionales y jóvenes “conviven, aprenden y se lo pasan muy bien”. Así, con estas palabras, ha explicado la alcaldesa, Catalina Riera, cuál es el objetivo de este Campus Rock.

Este domingo por la mañana, algunos de los compositores musicales más jóvenes de Manacor presentarán sus propias canciones. Lo harán en el Campus Autor, una sección que intenta estimular la composición de nuevas canciones entre los jóvenes.

Entre todos los músicos profesionales que forman parte del VIII Campus Rock seleccionarán tres composiciones, que se arregalaran para interpretar en concierto por la noche.

Los autores de estas tres composiciones inéditas optarán a grabar las canciones y también un vídeo musical. Esto lo harán junto con los autores seleccionados en los Campus Rock que se han celebrado en otros municipios.

Las actividades del Campus Rock han contado con el apoyo del Ajuntament de Manacor, Fundación SGAE y Obra Social la Caixa. Además de House of Rock y Can Sant l’Associació per al Diàleg y la Música.