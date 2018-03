Demi Lovato, artista estadounidense multiplatino, ha anunciado hoy que actuará en Barcelona y Madrid los días 21 y 22 de junio, respectivamente, con motivo de su tour europeo “Tell Me You Love Me World Tour”.

La gira, compuesta por 14 conciertos que pasarán por las principales ciudades europeas, comenzará el 28 de mayo en Amberes (Bélgica) y terminará el 27 de junio en Bolonia (Italia), ha confirmado la organización en una nota de prensa.