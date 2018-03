‘Ciutat per a qui l’habita’ ya ha entregado su oferta gratuita para zonificación

El movimiento ‘Ciutat per a qui l’habita’ ha registrado formalmente este lunes su oferta gratuita al contrato para el estudio sobre zonificación en Palma y ha avanzado que su propuesta se basará en aplicar la zonificación única, de forma que no se creen nuevas plazas de alquiler turístico en la capital balear, porque hacen falta “medidas drásticas”.

En declaraciones a los medios frente al Ajuntament, un portavoz de la entidad, Joan Moranta, ha defendido que el consistorio podría realizar la zonificación turística con la información actualmente disponible, por lo que ha criticado que los 20.000 euros para el estudio se podrían “dedicar a otras cuestiones sociales importantes”.

Por ello, la asamblea de ‘Ciutat per a qui l’habita‘ decidió la semana pasada presentarse al concurso, si bien desde la entidad no entienden la convocatoria para que el estudio lo haga una empresa privada, “sobre todo teniendo en cuenta que hace poco se ha publicado la zonificación hecha por el Consell Insular, hecha también por empresa privada y que deja bastante que desear en cuanto al análisis de la saturación en la Isla”, ha protestado Moranta.

El movimiento ha recordado que la convocatoria del contrato está acompañada por un informe del estado de la vivienda en Palma y del impacto del turismo sobre la vivienda, por lo que “con este informe el Ayuntamiento ya podría hacer una zonificación clara”.

Con todo, Moranta ha reconocido que no cumplen todos los requisitos para optar al contrato pero igualmente han entregado la propuesta, teniendo en cuenta que en este tipo de contrataciones “prima lo económico” por lo que esperan que “como mínimo se tenga en cuenta”.

ZONIFICACIÓN ÚNICA

Asimismo, Moranta ha avanzado que su propuesta consistiría en aplicar la zonificación única de la iniciativa popular presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que recibió el apoyo del Ayuntamiento en julio de 2017.

En virtud de esta propuesta, no se podrían crear más plazas turísticas en Palma, de modo que no se podría practicar alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares; mientras que en unifamiliares podrían continuar las plazas que ya existen pero no se crearían nuevas.

Moranta ha avisado de que el incremento de plazas en los últimos años “ha sido brutal” y que ello ha tenido un “efecto sobre el precio del alquiler” residencial.

En este sentido, ha alertado de la “emergencia habitacional” tanto para alquiler como para comprar y por ello desde ‘Ciutat per a qui l’habita’ se han mostrado convencidos de que “no hace falta crear nuevas plazas turísticas”.

De hecho, consideran que “no es necesario hacer más cambios” porque afirman que la zonificación ya están reflejada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).