Mónica Cruz niega tajante haber vuelto con Miguel Ángel Muñoz

Tras unos días de rumores sobre un posible regreso de la pareja, Mónica Cruz ha hablado por fin y ha aclarado la situación a la revista ¡HOLA!.

“Mira, no pensaba hacer nada porque me llevo riendo tres días pero creo que la gracia ya se está perdiendo porque no es verdad. Yo no entiendo ni de dónde ni por qué y creo que se está yendo de madre” ha declarado Mónica a la revista.

Y es que la actriz se encuentra perpleja por la noticia y ha asegurado que el actor simplemente es una parte importante de su vida. “No ha pasado nada raro, es una persona que está en mi vida, es mi amigo y siempre ha estado en cosas familiares y va a seguir estando. Y le han visto muchas veces, no sé por qué, de repente, ha pasado”.

De esta manera, Mónica desmiente la portada de Corazón Tve que apuntaba a que fuentes cercanas a ambos aseguraban que habían vuelto hace seis meses.