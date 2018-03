La cosa está fría, fría entre los cuatribarrados y los azules

Preguntados los cuatribarrados del PI, Proposta per les Illes Balears, si les han invitado como ya avanzamos en este MQC a cruzar los ‘puentes de Palau Reial‘ los azules del PP de Company, responden que no sólo no ha habido acercamiento alguno si no que la cosa está tan fría como la nieve caída en la Serra de Tramuntana.

No creen estas fuentes que por ahora la cosa se caliente y se pase a un escenario más allá de lo políticamente correcto, que ni tan siquiera eso, que el feeling no se ve por ninguna parte.

Que Company va a la suya y que si quiere gobernar Baleares, tal cual lo ha dicho últimamente cuando ha tenido la oportunidad, las cosas entre el PI y PP deben cambiar una barbaridad.

Según parece no sólo “ignoran” a los de Font, si no que no hay ni el más mínimo amago de tender esos metafóricos puentes que el líder regional del PP necesitaría si gana más votos que los socialistas de Armengol y consigue formar gobierno.

Y en el PI, de momento, siguen en el modo mallorquín de “Ja et diré coses“, en el sentido de “tranquilidad“…, que de momento nada de preocupaciones, ni de encuestas, ni de pactos, ni de futuras citas.

De momento pues tablas en ambas partes, aunque sólo una, la del PP, había enseñado como iba a iniciar la jugada con aquella estrategia de tender puentes tanto al PI como a Ciudadanos. Pero con los de Pericay hay para otro MQC.