Batalla soterrada entre los vecinos de Camp Redó y el Ajuntament de Palma

Lo de la barriada de Camp Redó con el Ajuntament de Palma empieza a parecerse más a una guerra donde el cruce de acusaciones son mutuas y la solución está cada día más lejos. Tras las desavenencias entre Urbanismo y los vecinos afectados por el Bloque VIII, ahora se aplaza una asamblea en la que estaban convocados todos los vecinos y diversas áreas de Cort para buscar una salida a esta barriada “dejada de la mano de Dios”, según los vecinos. Urbanismo, simplemente no acudirá a la nueva reunión prevista para el próximo día 5 de marzo.

Pese a que desde el Ajuntament de Palma se habla constantemente de dar un impulso a Camp Redó, los vecinos observan incrédulos cómo se les da la espalda y no se atienden sus demandas.

El portavoz de la asamblea de vecinos, Víctor Blázquez explica que “ahora, cuando todo estaba preparado, nos la han vuelto a jugar. Teníamos prevista una reunión el próximo lunes día 19 con diferentes áreas municipales como Infraestructuras, Urbanismo, Emaya y la Defensora del Ciudadano para estudiar y analizar cómo revitalizar el barrio. A última hora, nos han anunciado que la reunión se aplaza hasta el próximo día 5 de marzo”.

Este aplazamiento no ha venido justificado por explicación alguna por parte de Cort y, lo que es peor, según los vecinos “es que desde algunas áreas nos han confirmado que vendrán a la reunión del próximo día 5 pero una de las áreas más importante como es Urbanismo ni siquiera va a acudir a esta cita”.

Aquí Blázquez carga contra el actual regidor de Urbanismo, José Hila denunciado que “cuando vamos a los plenos todos son buenas palabras pero a la hora de la verdad no se atreve a venir. Le pedimos que tenga la valentía de mirar a la cara a los vecinos de los bloques de la calle Cotlliure que van a ser expropiados y les explique los derechos que les asisten. Hila no tiene la valentía de aparecer por aquí y dar las explicaciones oportunas”.

Por último y no menos significativo es la negativa de estos vecinos de contar con el apoyo con la Asociación de Vecinos de Camp Redó “pues han demostrado que no les interesa movilizarse por el barrio por lo que no los consideramos capaces de apoyar los intereses de esta zona”.