Campaner insiste en que Penalva y Subirán son “delincuentes”

El abogado Vicente ‘Coco’ Campaner se niega a no decir lo que piensa. Por eso, esta mñana ha insistido en que el titular del juzgado de instrucción número 12, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, son “delincuentes”. Igualmrente, ha manifestado que está “cansado de la corrupción judicial en Baleares”.

Así lo ha refrendado en su declaración ante Juzgado de Instrucción número 9 por un presunto delito de injurias y calumnias.

Campaner ha destacado que no le han querido preguntar nada sobre los motivos de sus declaraciones públicas. Ni en contra de Penalva ni de Subirán. Además, ha señalado que estas las hace “como persona, no como abogado”. “Quien hace payasadas es un payaso y quien comete delitos es un delincuente”, ha aseverado.

Según ha explicado, ha acudido a declarar por haber llamado reiteradamente delincuentes de manera reiterada a Penalva y Subirán. “Lo son y lo sigo manteniendo”, ha aseverado.

Respecto a la fianza de 60.000 euros que le solicitan, ha dicho “si quieren 60.000 euros, se los daré”. Alegando,” me va bien el trabajo”. Aunque, ha añadido que respecto a otras peticiones, tal vez les podrá dar “un euro por daño moral”, porque, tal como ha dicho, “honor, estos dos personajes no tienen”.

“Mi profesión es en horario laboral, que sea abogado no me impide manifestarme y ejercitar mis derechos como ciudadano”. En este sentido, ha añadido, “hoy no vengo como abogado, vengo como persona”. Una personas que, ha insistido, está “cansada de tanta miseria que hay con la corrupción judicial de Baleares”.

Así, ha aseverado que “el TSJ se niega a investigar y si se niega a investigar” no va “a poder demostrar que es un delincuente”. “He hablado con afectados directos, y sé mucho de lo que ha pasado aquí para negar que ha habido delitos; tengo valores y principios a diferencia de los del TSJ”, ha dicho también.

De esta manera, ha resaltado que se encargará de que les condenen y que todo lo que le pueda pasar a él es “bienvenido, siempre que les consiga coger”. “Al final van a caer”, ha reiterado.

CONCENTRACIÓN

Hace unas semanas, Campaner organizó una concentración en plaza España para protestar por la “corrupción judicial en Baleares”. Así como para reclamar ayuda al Tribunal Supremo.

Asimismo, Campaner señaló que el juez Penalva “ha tenido que inventar acciones como la quema de un coche”. Todo, según Campaaner, con el objetivo de “hacer ver la manifestación pacífica como un movimiento agresivo”.

Esta fue la tercera concentración convocada por el letrado, tras las realizadas el 27 de noviembre y el 18 de diciembre.