Mandiola: “Yo firmaría perder este partido y ganar los próximos tres”

El Atlètic Balears se enfrenta este fin de semana al Olot, un rival directo por la salvación, con la obligación de ganar. Manix Mandiola ya ha avisado de la dificultad del encuentro. “El partido contra el Olot es complicado, cuando uno está en la situación nuestra no hay partido fácil. Tratamos de no obsesionarnos pero la dificultad está ahí”, asegura el técnico blaquiazul.

A pesar de esto, Mandiola ha querido quitar presión a sus jugadores. “Intento desdramatizar, las prisas nunca son buenas. Tenemos un objetivo y el camino es el ganar partidos pero sin volvernos locos, no podemos elegir. Yo firmaría perder este partido y ganar los próximos tres”, afirma Manix.

Desde que llegó, el entrenador vasco siempre ha mostrado un mensaje muy optimista. “Mi diagnóstico es un 2 en la quiniela contra el Olot. Si llego a saber que tengo pocas opciones de salvar al equipo no hubiera venido, si vengo es porque sé que lo puedo sacar y me he alegrado más al ver que la herramienta es mejor de lo que pensaba”, concluye Mandiola.