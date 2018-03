Brothers in Band hará vibrar a los fans de Dire Straits

Brothers in Band, considerado como el mejor espectáculo homenaje a Dire Straits, actuará este sábado en el Auditorium de Palma. La banda interpretará ‘The Very Best of Dire Straits’, un espectáculo que repasará lo mejor de la discografía de la banda escocesa con una puesta en escena única.

Brothers in Bans está formado por 9 músicos que interpretan los grandes éxitos de Dire Straits entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista la banda, ha dicho de ellos: “Tengo que reconocer que pensé que era una grabación nuestra”.

Con ‘The Very Best of Dire Straits’, Brothers in Band nos transportará en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, con un amplio repertorio que revivirá el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico riff de Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road o Romeo & Juliet entre muchos otros.