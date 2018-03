Por Josep Medrano

En el polígono de Son Fusteret todo son prisas y nervios. Y es que en solo una semana todo tiene que estar listo para la apertura de la ‘Fira del Ram’. Este año el inicio de la feria cae pronto, el próximo sábado 24, pero esto no asusta a los feriantes. “Esperamos la misma gente que cada año”, asegura José María Buendía, gerente Buendía Atracciones.

“Que este año la feria caiga antes no es ningún problema, algún fin de semana será bueno, alguno malo, como siempre”, asegura el feriante procedente de la península. No piensa igual Juan Cuenca, el feriante mallorquín. “Esperemos que la cosa mejore, porqué cada vez va a menos” asegura, a la vez que añade “estas navidades han sido más flojas, espero que no siga así. Al menos que se estabilice, que no baje la afluencia cada año”.

El propietario de Atracciones Cuenca asegura que son tiempos difíciles para el feriante. “Cada vez salen más gastos, cada vez todo es más caro, permisos, papeles, seguridad”, asegura Juan Cuenca. “Además -añade- ahora hay más competencia, ahora la gente puede ir al Festival Park o al Fan. No es como antes”.

Pese a todo, José María Buendía reconoce que la ‘Fira del Ram’ es una buena feria. “El desplazamiento desde la la península es muy caro, pero vale la pena venir a la ‘Fira del Ram’, es una buena feria”, comenta mientras dirige las labores de montaje de la noria. Una gran grúa y ocho operarios no paran de trabajar. “Es mucho lío”, asegura.

Este año Buendía ha venido a Palma con una nueva atracción, el ‘Crazy Bob’. Su dueño está muy orgulloso de ella. “Coge mucha velocidad, gusta mucho a la gente”, afirma. Hasta 40 personas pueden subir cada vez. Velocidad, adrenalina y diversión, ingredientes que podrán disfrutar los amantes de la ‘Fira del Ram’ a partir del próximo sábado.