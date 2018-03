Apesteguia carga contra Bauzá y la plataforma ‘Mos Movem’

Por Josep Medrano

El jefe de gabinete de Bel Busquets, Lluís Apesteguia, ha cargado duramente contra el expresident del Govern, José Ramón Buazá, y la plataforma ‘Mos Movem’, que este domingo ha organizado una manifestación contra el requisito del catalán en la Sanidad Pública.

Apesteguia ha acusado a la plataforma de que la movilización no es en favor del catalán. “Que no nos engañen: no les preocupa la Sanidad. Simplemente están en contra del catalán”, ha publicado en Facebook el miembro de MÉS per Mallorca.

El jefe de gabinete de la vicepresidenta también ha atacado al expresident José Ramón Bauzá. “Teóricamente por la Sanidad. Pero el señor del centro (refiriéndose a Bauzá), que despidió a más de mil trabajadores, que dejó millares de ciudadanos sin tarjeta sanitaria, que intentó cerrar dos hospitales… este señor se ha hinchado a hacerse selfies”, ha colgado Apesteguia en la red social.

Bauzá ha participado en la manifestación organizada por ‘Mos Movem’ y ha asegurado que este movimiento recoge el testimonio de las políticas lingüísticas de cuando el gobernaba, algo que le alegra muchisimo.