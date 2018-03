Terelu Campos da el último parte médico sobre el estado de salud de su madre

Terelu Campos acudía a Sálvame para hablar del estado de salud de su madre y de las últimas noticias: “No se va a casa porque las pruebas no dicen cuál es el motivo de la parada instestinal así que esta mañana se le están repitiendo todas las pruebas.

Los médicos no hablan de gravedad”, aseguraba Terelu en el programa, del que tuvo que irse corriendo porque su hermana la llamo asegurando que su madre empeoraba.

Kiko Hernández aseguraba por su parte: “Si te tienes que ir será por algo mas que una prueba, a lo mejor tienen que tomar los médicos una decisión y ella querrá estar allí”.

“Tenemos que agradecer a la familia que sean tan claros siempre, así que supongo que en cuanto sepan algo nos lo contaran…”, confesaba Gema López.

Hacia las 18.00 horas, entraba Terelu por teléfono asegurando que sólo quería entrar en el programa para tranquilizar, no quieren alarmar ni tampoco a la familia que está en Málaga.

Pero Carmen Borrego la llamó porque le iban a hacer una prueba a María Teresa y Carmen consideró que su hermana tenía que estar. “Una vez se sepa el resultado de la prueba se verá que tratamiento se sigue”, decía Terelu en su intervención telefónica.

Aunque también aseguró que no es una cosa de gravedad y todo sigue su curso como pensaron desde el principio. Entró con un diagnostico el sábado que no estaba confirmado y creen que con esta prueba que le están realizando este diagnóstico se confirmará. Esta mañana le han hecho un TAC y ahora es otro tipo de prueba, aunque la hija de la presentadora no ha especificado de cuál se trata.