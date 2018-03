El Ajuntament de Calvià ha interpuesto 12 denuncias por incumplimientos de la ordenanza de Bienestar Animal que entró en vigor en 2017, entre el 5 y el 18 de febrero.

El consistorio ha llevado a cabo entre enero y febrero una campaña de información a los propietarios de perros para dar a conocer los derechos y obligaciones que recoge la ordenanza, dividida en dos fases, ha indicado en un comunicado.

Durante la primera parte de la campaña, de carácter meramente informativo y desarrollada del 24 de enero al 3 de febrero, los vigilantes ambientales municipales supervisaron a 325 perros e informaron a sus respectivos cuidadores de la nueva ordenanza municipal que busca aumentar la sensibilidad y el respeto hacia los animales, con pautas de conducta que favorezcan una tenencia responsable y reducir las posibles molestias.

La segunda fase de la campaña, del 5 al 18 de febrero, se realizó en colaboración con la Policía Local. Durante esas fechas, se supervisaron un total de 151 perros y se interpusieron 12 denuncias por incumplimiento de la ordenanza municipal.

Las causas de las denuncias fueron: 4 por llevar al can suelto, 3 por no llevar bolsa para recoger los excrementos y 5 por no llevar chip.

La regidora de Medio Ambiente de Calvià, Francisca Muñoz, ha valorado la campaña en la que se ha podido informar sobre las novedades normativas a 476 propietarios de perros, tanto de los derechos de los animales como de los deberes de los cuidadores.

Muñoz ha destacado que “la gran mayoría cumple con la normativa y sólo una minoría incumplía algún precepto”.

La Ordenanza determina las sanciones que en el caso, por ejemplo, de no llevar bolsa para recoger excrementos puede alcanzar los 300 euros, y por no recogerlos de la vía pública llega hasta los 600 euros al tratarse de una infracción considerada grave.