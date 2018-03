Arran incendia las redes con ‘avisos’ a Jorge Campos

“El pueblo de Mallorca no olvida que eres el culpable de la sentencia a Valtonyc, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir!. Ni olvido, Ni perdón”, con este tuit los extremistas independentistas dejan claro en las redes su aversión por el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos.

En el lado opuesto están los miembros de Sociedad Cívica Balear que condenan lo que califican de “amenazas de Arran a Jorge Campos”.

En este sentido, Sociedad Cívica Balear ha expresado su “profundo rechazo y condena a las amenazas que ha recibido el presidente de Actúa en las redes sociales por parte del grupo de extrema izquierda Arran”.

Y añaden: “Como todos sabemos, esta asociación radical se ha dedicado durante estos últimos meses a llevar a cabo actividades de dudosa legalidad. No nos extraña, por lo tanto, que se dediquen a coaccionar y a amenazar por las redes sociales a ciertas personas que no comulgan con su forma de pensar”.