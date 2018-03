Uno de los afectados por las amenazas de Valtònyc es Jorge Campos, presidente de Actúa Balears. Campos, de hecho, fue quien abrió el caso contra el rapero, que este martes ha acabado con una condena firme sobre él de 3 años y medio de cárcel, al denunciarlo en 2012.

Por eso, y no es para menos, Jorge Campos se muestra satisfecho con la sentencia. “Se ha hecho justicia. Espero que sirva de ejemplo para que este tipo de delincuentes sepan que sus graves delitos, en democracia, tienen consecuencias. No sólo he ganado yo este largo procedimiento, ha ganado nuestro sistema democrático. Los que creemos en la democracia y en la tolerancia hoy estamos de enhorabuena. Espero recibir las disculpas de todos aquellos que han intentado convertir al verdugo en víctima”, ha dicho.

En este sentido, el partido que dirige ha pedido la inmediata dimisión de cargos públicos del PSOE, PODEMOS, IU y MES que han expresado su apoyo y solidaridad con el condenado Valtonyc. Estos políticos, han asegurado, no deben permanecer ni un minuto más ocupando cargos de representación.

Los políticos a los que hacen referencia son: Pablo Iglesias (PODEMOS), Ada Colau (Barcelona en comú), Biel Barceló (MES), Gabriel Rufían (ERC), Bel Busquets (MES), Bel Oliver (PSOE), David Abril (MES), Alfonso Rodriguez (PSOE), Alfonso Rodríguez Sánchez (IU), o Rafael Sedano (MES). El partido separatista, MES, socio de gobierno del PSOE, ha presentado incluso una Proposición No de Ley en solidaridad del delincuente condenado y también critica la sentencia del Tribunal Supremo.

Asimismo, Actúa Balears ha pedido la apertura de expedientes disciplinarios al rectorado de la UIB. El motivo es que, en su día, autorizaron un homenaje en el campus universitario. También han pedido abrir expediente al equipo directivo del Instituto de Santa Margara. Igualmente, por organizar una charla dirigida a los alumnos con el condenado Valtonyc.