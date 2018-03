“El marido de Arantxa hacía el comentario de que vivía mucho mejor sin ella”

La noticia del divorcio de Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario ha creado una gran conmoción en nuestro país. La Otra Crónica de El Mundo adelantaba esta información donde se aseguraba que Josep ya se había instalado en su nuevo apartamento junto a su actual pareja. Además, el catalán tendría pensado pedir la custodia de los dos hijos de la pareja, algo que podría destrozar a la tenista española.

Su amiga Mónica Pont ha hablado con Chance durante la fiesta de cumpleaños de Julio José Iglesias para explicarnos cómo se encuentra la deportista en estos difíciles momentos. Sola en Miami, Arantxa se prepara para vivir su partido más complicado.

CHANCE: ¿Has podido hablar con Arantxa Sánchez Vicario? ¿Cómo se encuentra?

Mónica Pont: Le he mandado varios mensajes, imagino que ella está desbordada ahora en estos momentos, no puedo hablar mucho sobre su situación, hay cosas que yo ya sabía y evidentemente me voy a callar, imagino que ella será la primera que en cuanto pueda dará un comunicado y aclarará los puntos que tenga que aclarar.

Si es tal cual se ha dicho, ella me tiene para lo que necesite, ya lo sabe, espero que los dos sean inteligentes y no conviertan esto en un circo mediático y en una guerra despiadada como yo comenté en mi libro en su día que es la misma situación en la que yo me vi envuelta. Al final los que sufren son los niños y esos dos niños son tan monos y son los dos seres más inocentes, los dos tienen que ser muy inteligentes.

Si realmente es como se ha dicho espero que Pep recapacite, que piense en los niños, ellos se han querido mucho, yo lo he visto, se que Arantxa quiere mucho a Pep y es una pena que cuando se tiene dos hijos hay que pensar en ellos. El amor a lo mejor se ha terminado pero quedan esas dos criaturas.

CH:Todo lo que se está diciendo de él es verdad, se habla de estafador?

M.P: Yo primero conocí a Arantxa, luego me presentó a Pep, me caía bien, es un hombre con don de gentes, simpático, lo que él hiciera con sus negocios, si tenía deudas o no, yo eso no lo sé. Si es verdad que se comenta en Barcelona, pero yo eso no lo sé

CH: ¿Qué has escuchado?

M.P: Sí, en Barcelona, pero yo ciertamente no lo sé. Yo sé lo que he visto. He visto que bueno, durante la época que han estado casados sí es verdad que los últimos dos años no estaban tan bien. Es verdad que alguna vez, en alguna comida, hizo el comentario de que él vivía mucho mejor cuando no estaba casado con Arantxa y a mí eso me dolió porque digo, no creo que su vida fuera mejor antes de estar con Arantxa.