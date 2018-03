Cierran cuatro aulas de un colegio de Andratx por rotura de bóvedas

El Ajuntament de Andratx ha ordenado esta mañana el cierre por precaución de cuatro aulas del CEIP Es Vinyet (Andratx) al descubrirse una inestabilidad parcial de un fondo, causado por la rotura de unas bovedillas en dos aulas.

“La medida la tomamos por precaución. En ningún momento ha habido riesgo para los alumnos”, ha afirmado Anabel Curtó, regidora de Educación. Técnicos municipales se personaron en el centro para constatar las anomalías que presentaban las aulas y comprobar en primera persona qué riesgo había de que el problema se derivase a otros puntos de la escuela, después de que desde el Govern restaran importancia y urgencia a la situación.

La conclusión ha sido que existe una inestabilidad parcial de un fondo por rotura de unas bovedillas, probablemente en el diseño o ejecución original, y que se trata por tanto de un problema puntual y en ningún paso generalizado.

No obstante, desde primera hora de la mañana de este miércoles se ha procedido a cerrar las cuatro aulas afectadas -dos del piso superior y las dos situadas en su parte inferior- , y los 120 alumnos han sido reubicados en otras salas del colegio por prevención.

“La medida se ha tomado por precaución. A día de hoy no hay riesgo real para los niños, pero antes de que la cosa vaya a más, y antes de que se aumente la alarma, hemos decidido tomar esta opción”, remarcaba Anabel Curtó, regidora de Educación, quien insistía en que “se han tomado todas las medidas de precaución necesaria y no no hay ningún riesgo” para los pequeños. Curtó también ha señalado que “tras el traslado de los niños a las aulas provisionales, la actividad de la escuela ha sido la de una jornada normal y no ha habido que lamentar nada” y ha apuntado a que la situación se mantendrá así hasta que “desde el Institut balear d’infraestructures i serveis educatius (IBISEC), que son los responsables del mantenimiento de los colegios, decidan que se deben llevar a cabo las obras de reparación, y esperamos sea lo antes posible, para que los alumnos puedan ser ubicados nuevamente en las aulas respectivas”.