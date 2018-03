“No vamos a permitir que los pobres cada día seamos más pobres”

Cientos de jubilados y pensionistas se han concentrado este jueves en la Plaza de España para reclamar unas pensiones dignas. Los concentrados han coreado gritos contra la política que está desarrollando el actual Gobierno central y han solicitado que se se adecúen unas pensiones “ya de por sí bastante bajas”.

Ni la persistente lluvia ha podido impedir la masiva concentración de pensionista organizada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que en Balears encabeza la Asociacion Cap Endevant y a la que se han adherido numerosas asociaciones y sindicatos isleños.

“No podemos más” , se lamenta Paquita que reconoce que con su pensión no solo no llega a fin de mes “sino que no alcanzo ni para mitad de mes y eso que yo soy una persona ahorradora pero lo único que sé es que cada año las pensiones van a menos y así no podemos seguir”.

Antonio, miembro de la Unión de Jubilados de UGT-Baleares es más taxativo cuando justifica esta concentración al señalar que “el problema es el 0,25% de incremento de mierda que nos ha subido un Gobierno que está metiendo mano a los salarios y las pensiones de los trabajadores”.

Este sindicalista avanza que “lo que no vamos a permitir es que los pobres cada día seamos más pobres. Tiene que haber un mejor reparto y en el tema de las pensiones se tiene que aplicar el IPC como estaba recogido antes de la reforma laboral de PP y por eso estamos peleando”.

Antonio concluye resaltando que “este problema no solo afecta a los jubilados y a los trabajadores activos, aunque principalmente a los jubilados, pero también a mucha gente joven que llegará a no tener una pensión y tendrán que pagársela, tal y como ha dicho la ministra”.

La concentración que se ha celebrado en Palma también ha tenido continuidad en diversas ciudades del territorio nacional cuyos pensionistas han sido convocados por las diferentes asociaciones en defensa de una pensiones dignas.

Estas asociaciones critican que esta subida del IPC recorta el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas y congela la pensión a 5 millones de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza