Mallorca se promociona en Dinamarca con un monólogo de Pilou Asbæk

El actor Pilou Asbaek ha captado este vierenes la atención de los asistentes a la inauguración de la feria turística danesa “For Alle – The Danish Travel show” con un monólogo relatando sus vivencias personales y las de su familia en Mallorca.

Sin ninguna duda Asbaek ha sorprendido a los touroperadores presentes en el almuerzo organizado, con la colaboración de la Denominación de Origen de Aceite de Mallorca, para promocionar el aceite de la Isla.

El sorprendente discurso en primera persona, rememorando su infancia en la isla, ha conseguido atraer a los asistentes con una visión innovadora en contraposición al turismo de masas y la tradicional oferta de sol y playa.

El actor ha descrito una Mallorca desconocida por el público danés, la Mallorca rural, la de la Serra de Tramuntana y la gastronómica, basada en las sensaciones, los olores y los sabores de la Isla.

Tras el monólogo, el actor ha atendido personalmente al público en el expositor de la Fundación Mallorca Turismo del Consell. El alto grado de conocimiento del actor sobre la isla ha hecho que un numeroso público se interesara por Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha valorado la presencia de Mallorca en la feria turística que continuará hasta el domingo y ha destacado la acción del monólogo que “ha conseguido trasladar y proyectar una imagen de Mallorca que en el futuro será muy beneficiosa, con alternativas que gustan al mercado escandinavo“.

Ensenyat ha agregado que el turista danés “busca destinos que puedan enriquecer los viajes más allá de la estancia propiamente dicha“.

El conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet, ha hecho una valoración positiva de la presencia dado que se han “abierto nuevas puertas para impulsar otros sectores económicos relacionados con la industria turística“.

La fundación Mallorca Turismo ha aprovechado la presencia del actor danés para hacer símiles cinematográficos y ha empleado una claqueta para dar inicio a la presencia de la isla en la feria.

No es la primera vez que el actor de ‘Juego de Tronos‘ se refiere a la Isla como su segunda casa. “Descubrí Mallorca a finales de los años 80, con mis padres, de vacaciones. Ellos buscaban el sitio más bonito del mundo para ofrecérselo a los artistas. Mi relación con Mallorca es de amor absoluto. Cuando conoces las Baleares, se las quieres enseñar a todo el mundo. Quiero traer producciones cinematográficas a esa isla, especial por su luz y porque no llueve. Los mayores placeres de esta vida, además de mi mujer y mis hijos, es traer a la gente a esta isla. Cuando me jubile me gustaría vivir en Mallorca, por supuesto. Tendré que encontrar una buena finca para ello”.