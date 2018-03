Terraferida ha registrado una solicitud el Ajuntament de Palma en la que solicita desclasificar más de 210 hectáreas de suelos urbanizables. Una acción que debería llevarse a cabo mediante la revisión del planeamiento municipal.

Según han informado, se trata de zonas que conservan valores naturales y paisajísticos muy notables. Unas zonas que podrían terminar, sin embargo, llenándose de edificaciones. Y, todo, por culpa, han denunciado, de la inactividad municipal respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por eso, han insistido, en que estas “desclasificaciones deben abordarse sea como sea en esta legislatura”.

Tal como detallan, se trata de dos zonas en Son Gual, Son Bordoy, Puntiró y Ses Fontanelles.

La asociación ecologista considera que Palma debería hacer una “apuesta decidida por desclasificar urbanizaciones fantasma”. Unas urbanizaciones que, pese a todo, han lamentado, “se podrían acabar desarrollando”.

El motivo por el que reclaman a Cort desclasificar estos suelos urbanizables es que, consideran, “generarían un impacto ambiental enorme”. Además, lo harían “en zonas de alto valor paisajístico y ecológico”. Pasando, posteriormente, a “demandar grandes cantidades de agua, energía y servicios”.

“Palma no puede seguir esperando una revisión del PGOU que no llega nunca, es por eso que hemos solicitado a los responsables municipales que arbitren medidas extraordinarias para evitar el desarrollo de estas cinco urbanizaciones, que suman un total de 211 hectáreas de territorio que en su mayoría no está edificado”, han precisado.