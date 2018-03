La Sociedad Cívica Balear ha denuenciado que la Editorial Casals no ha retirado los mensajes políticos de sus libros de Lengua Catalana de segundo de bachillerato tal y como prometió el año pasado.

La asociación explica que en el libro de Lengua Catalana de segundo de bachillerato de la Editorial Casals figuran frases como “els governs autonòmics dels darrers anys no han afavorit l’ús social del català, cosa que n’ha provocat el retrocés en l’àmbit escolar. Però la contestació social d’entitats com l’Obra Cultural Balear a aquesta situació és molt important” : “Los gobiernos autonómicos de estos últimos años no han favorecido el uso social del catalán, lo que ha provocado el retroceso en el ámbito escolar. Pero la contestación social de entidades como la Obra Cultural Balear a esta situación es muy importante”.

En este libro de segundo de bachillerato se nombra a los “Països Catalans” como si se tratara de una nación, alaba a entidades independentistas como Òmnium Cultural y la Obra Cultural Balear e intenta concienciar a los alumnos de lo importante que es proteger y hacer uso de la lengua catalana.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, este libro de texto se atribuye “el retroceso en el uso del catalán a “causas políticas” como “el cierre de Canal 9”, “la nula promoción del catalán de los últimos gobiernos de la Generalitat Valenciana” y la “negativa de la Generalitat Valenciana para se pueda ver TV3 y reconocer que catalán y valenciano son dos nombres para una misma lengua”

Sociedad Cívica Balear considera inadmisible “que en los libros de texto de Lengua Catalana hayan mensajes con connotaciones políticas. La Editorial Casals prometió el pasado año que suprimiría todo tipo de mensajes políticos pero como hemos podido comprobar, por desgracia, no ha sido así”. Aún se sigue alabando a la OCB y a Òmnium Cultural (cuyo presidente está en prisión preventiva por presuntos delitos de rebelión y sedición), aún se sigue mencionando a los “Països Catalans” y aún se sigue evidenciando una posicionamiento claro a favor del nacionalismo.