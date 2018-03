El Palma Futsal vuelve a sonreir en Gran Canaria (1-4)

Las cuentas eran tan claras que no había dudas. El Palma Futsal solo podía regresar de Gran Canaria con los tres puntos en el equipaje para no meterse en mayores problemas y poner en peligro el play off. El equipo de Antonio Vadillo no falló, venció 1-4 y recupera la sonrisa tras unos meses complicados a nivel de resultados. El doblete de Diego Nunes en la primera parte allanó el camino y despejaron las dudas sobre la pista.

La clasificación, los números, las sensaciones y la lógica daban al Palma Futsal como claro favorito ante el colista pero el año pasado ya aprendió que no se puede confiar con ningún rival. En el Centro Insular de Deportes firmó una derrota la pasada temporada que supuso la salvación del equipo canario y llegó este año con la lección aprendida además de las necesidades numéricas. El equipo salió con la idea de ser protagonista y manejar el partido a su antojo pero no fue sencillo porque los locales opusieron resistencia en muchos momentos del partido. Eloy Rojas y Tomaz pusieron a prueba la portería rival sin fortuna en los primeros minutos mientras que Antonio Vadillo daba la alternativa a Ángel Claudino, que jugó su primer partido con la camiseta balear dejando muy buena impresión de sus condiciones y de lo que puede aportar al equipo. Diego Quintela tuvo el gol a un paso y a puerta vacía pero decidió lanzar fuera para que fuese atendido Juanillo en una acción digna de reconocer ya que renunció a marcar para que fuese atendido el rival. Costaba abrir el marcador hasta que llegó Diego Nunes para marcar sus primeros goles con la camiseta balear. El brasileño desatascó el partido con un gran lanzamiento tras un saque de esquina y repitió minutos después con otro zurdazo imparable para el meta local. Entre un gol y otro, Víctor López evitó que Claudino se apuntara a la fiesta de los fichajes de invierno. Los locales tuvieron varias opciones para marcar pero Nico Sarmiento estuvo bien bajo palos y acabó con las posibilidades de éxito de los canarios en la primera parte. Diego Quintela falló un mano a mano poco antes del descanso que hubiese ampliado la renta.

La segunda parte fue más complicada de lo previsto y en la que los baleares no se encontraron cómodos. Pese a contar con dos goles de ventaja, los de Vadillo sufrieron ante un rival que tuvo ocasiones como para empatar el partido. Sarmiento tuvo que emplearse a fondo y el Palma estuvo bien en defensa lo que le permitió ganar el partido aprovechando la ventaja. Farinha y Xitao dieron los primeros avisos con ocasiones claras ante la portería rival. Felipe Paradynski lanzó al palo un duro disparo y Éder no aprovechó el rechace en una de las pocas ocasiones de los mallorquines en la segunda mitad. Los locales fueron cogiendo moral y trataron de aumentar los ataques con el objetivo de marcar un gol que les metiera en el partido. Lolo salvó otra acción bajo palos antes de que Ayose marcase un gran gol para dar esperanza a su equipo y poner de los nervios a los baleares. De hecho, tuvieron el empate en una doble ocasión en la que Tomaz salvó el empate bajo palos.

La situación era complicada y se encendían las alarmas. Éder sofocó el problema al marcar tras otro saque de esquina y dar aire y tranquilidad al equipo. Las jugadas de estrategia fueron decisivas para ganar un partido que no podía escaparse. El tanto hizo daño a los locales y a partir de aquí ya estuvo más cerca la goleada que el empate. El técnico local apostó por jugar con portero-jugador y Diego Quintela, Paradynski y Eloy Rojas tuvieron ocasiones claras para marcar pero no tenían acierto aprovechando las pérdidas del equipo local al jugar sin portero. Solo el último, Eloy Rojas, marcó a puerta vacía a menos de un minuto para el final y firmando una victoria necesaria.

Con esta victoria, el Palma Futsal se aúpa a la sexta posición y ahora afrontará dos jornadas consecutivas en el Palau Municipal d´Esports de Son Moix frente al Aspil Vidal Ribera Navarra, el próximo viernes, a las 20:30 horas, y el Osasuna Magna, en quince días. Serán los dos partidos antes de que se juegue la Copa de España de Madrid.