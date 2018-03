El Pleno de la corporación del Ajuntament de Andratx ha aprobado este sábado en sesión plenaria extraordinaria los presupuestos para el ejercicio de 2018, que ascienden hasta los 23.1 millones de euros, un 5% más respecto al ejercicio de 2017, y un 15% más respeto a 2016, confirmando el crecimiento económico que vive el municipio en los últimos años.

“Los ingresos continúan con la evolución prudente que estamos consiguiendo durante los últimos ejercicios, sin necesidad de incrementarse ni los precios ni las tasas ni los impuestos”, declara la regidora de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Andratx Estefanía Gonzalvo, quien añade que “esto nos ha permitido incorporar cantidades importante a diferentes partidas que consideramos esenciales”.

Así, por ejemplo, Deportes es la que más sube, con un incremento del 50%. “Y eso que durante 2017 se han realizado actuaciones importantes, como la renovación del césped de Sa Plana, la remodelación de la pista de San Telmo, o las mejoras en s’Arracó o el Palau, entre otros”, remarca Gonzalvo. No obstante, para 2018 está prevista una partida importante para la gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio.

También Servicios Sociales vive un importante crecimiento (del 44%), gracias sobre todo a la mejora en el mantenimiento en el área de centros de salud y centro de día, sobre todo en previsión del aumento de las plazas en este último. Y en Medio Ambiente se vive una sensible mejora al subir -casi al doble- los ingresos del reciclaje -gracias en gran parte a las acciones de Ecoembes y Ecovidrio- y reducirse consecuentemente los gastos en TIRME.

Otras partidas que ven aumentadas sus presupuestos son Informática, con un 20%; Cultura, con un 13%; o Patrimonio, con un 12%. “Todo, con la prudencia que nos exige estar al mando del dinero de todos los ciudadanos, y sin incluir en los presupuestos ninguna subvención supramunicipal, para así dotarlos de una mayor seguridad y estabilidad” destaca Gonzalvo, quien añade que “eso no significa que no vayamos a concurrir en esas subvenciones; simplemente no las presupuestamos al no tener la seguridad al 100% de que se vayan a recibir”.

Gonzalvo también ha destacado el incremento previsto en las actividades para la gente joven, especialmente mediante el Casal de Joves, y que se mantendrán y mejorarán diferentes servicios municipales”. Un millón y medio de euros serán destinados directamente a inversiones, que van desde la pavimentación de los barrios de Cas Vidals, Son Juvera y Son Jofre, a la compra de mobiliario para las escoletas, pasando por mejoras en los parques infantiles, adquisición de nuevos instrumentos para la escuela de música, o la incorporación de nuevos contenedores para todo el municipio.

Finalmente, en lo que respecta a las subvenciones, destacar que se incrementan hasta en un 50% las subvenciones para los clubs deportivos y deportistas del municipio, mientras el resto se mantienen, entre ellas la subvención para la rehabilitación de las fachadas, recuperada el año pasado. “Hemos aumentado inversiones, subvenciones, partidas importantes, gasto corriente… y todo ello sin aumentar ni los precios ni los impuestos a nuestros ciudadanos. Más bien todo lo contrario: se han bajado impuestos, como el IBI, y se seguirán bajando. Porque la generación y distribución de los presupuestos no depende sólo de lo que se puede recaudar; es más bien fruto de poner sentido común, orden y prudencia a la hora de gastar”, termina afirmando Estefanía Gonzalvo.