Aprueban la labor del Govern en materia de control del uso de pesticidas

Expertos internacionales han calificado “positivamente” la labor del Govern en materia de control del uso de pesticidas durante el curso de formación que han acogido esta semana la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La jornada se ha centrado en la seguridad alimentaria y ambiental, y expertos en diferentes disciplinas han explicado los efectos de determinados productos utilizados en agricultura y a nivel doméstico para el control de insectos, vegetación, hongos y como fertilizantes, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El epidemiólogo ambiental y ocupacional, Michael Alavanja, ha insistido en la necesidad de aplicar el principio de precaución en el uso de todos estos productos, de controlar las dosis que se liberan al medio y de que quien lo hace tome todas las medidas de prevención para evitar intoxicarse.

En esta línea, se ha destacado que desde mediados del siglo XX, la humanidad ha introducido una serie de compuestos químicos, sintetizados artificialmente, que no existían antes en la naturaleza y, como ha explicado este experto, “hasta que no ha transcurrido un periodo largo de tiempo no se pueden conocer todos sus mecanismos de acción y efectos sobre los seres vivos, ni tampoco los detalles de su degradación”.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, María Ramos, ha explicado algunas de las medidas de seguimiento de los productos aplicados en Balears como, por ejemplo, que los agricultores para la compra y aplicación de estos productos deben contar con un carné que acredita que cuentan con una formación específica y, además, se lleva un registro de los productos adquiridos por cada titular del carnet.

El jefe de servicio de Agricultura, Andrés Juan, también ha expuesto la labor que se hace desde el Govern para el fomento del uso racional de estos productos o los sistemas de producción de alimentos que prescinden de ellos.

En este sentido, el siguiente paso sería informatizar esta información para poder ver las tendencias en sus usos y mejorar su seguimiento, dado que la Asociación Española de Fabricantes de Fitosanitarios (Aepla) ha dejado de detallar los datos de comercialización y uso de estos plaguicidas y fertilizantes a nivel de Comunidades Autónomas.