La aprobación en esta legislatura del futuro Plan General de Palma vuelve a estar en el aire. Si el actual alcalde, Toni Noguera, confiaba en que este plan urbano estuviese listo en esta legislatura, al menos en su aprobación inicial, el actual regidor de Urbanismo no se atreve a lanzar las campanas al vuelo y es más cauto al señalar que en estos momentos no se puede confirmar que Palma cuente con un nuevo plan general durante el mandato del Pacte. Mientras, asociaciones, colegios profesionales, entidades y vecinos están a la expectativa de su más que necesaria aprobación para reordenar el futuro urbanismo de la capital balear.

El regidor de Modelo de Ciudad y Urbanismo, José Hila, ha adelantado con respecto al futuro Plan General de Palma que “no sé si este plan estará o no inicialmente aprobado durante esta legislatura, aunque sí seguro que todo el trabajo estará hecho para que posteriormente tan sólo se ejecute su aprobación inicial o definitiva”.

Hila apunta que “precisamente hemos contratado un equipo externo de refuerzo para acabar el trabajo y puedo asegurar que para principios del año que viene tendremos toda la documentación lista”.

La polémica sobre la contratación de personal externo para culminar el Plan General es rebatida por el responsable de Urbanismo al aclarar que “qué pena que nos recortasen los funcionarios durante la pasada legislatura, pero no hay que olvidar que han sido los propios funcionarios los que nos han pedido ayuda pues no tienen suficiente capacidad para hacerlo todo ellos y yo, personalmente, me comprometí a ofrecerles esta ayuda”.

Hila rechaza las críticas del grupo municipal del PP insistiendo en que “durante la pasada legislatura, el PP también tenía que hacer su propio Plan General pero si no recuerdo mal, el funcionario encargado del Pla General dimitió porque no le dieron los medios para hacerlo. A mí me han pedido ayuda externa y se la he dado”.

Hila confía que en un plazo no superior a los dos meses se presente la documentación exigida a esta empresa externa y desde esa fecha se empezará a concretar y delimitar lo que podría ser la aprobación inicial del PGU que ya está siendo demandado por asociaciones vecinales, colegios profesionales y particulares.