El defensa del Baleares, Guillem Vallori, de baja de 10 a 15 días

El defensa del Atlético Baleares ha confirmado este lunes, parte médico en mano, que estará de baja entre 10 a 15 días por una luxación de espalda.

Malas noticias para Manix Mandiola, después de que a los del vasco se les escaparan dos puntos en Son Malferit contra el Sabadell.

El propio Mandiola reconocía que “Hemos intentado hacer las cosas bien, más ancho el campo, hemos tenido 3-4 ocasiones muy buenas pero era lo más normal contra un equipo con menos jugadores, no era fácil porque había pocos espacios pero nos penaliza la falta de gol y sin gol, sólo marcamos de falta y de penal, es difícil ganar partidos. Ellos sólo han hecho el gol de falta, teníamos el partido controlado. No hemos sido capaces de marcar a un equipo con 9. La falta de acierto arriba, no hemos pasado problemas, la falta es un gran gol. Pensaba que podíamos ganar el partido porque estábamos mejor que el rival, con el partido de cara con el penalti. Pero cuando uno empieza la liga de forma desgraciada lo arrastra todo el año. Debemos hacer más de 40 puntos como mínimo, tenemos que ganar ya, cada partido es una final, vamos a ir a Badalona a ganar, no nos queda otra. Estaremos tocados un par de días pero el miércoles no queda otra que pensar que no somos tan malos. No bajaremos los brazos, tenemos que ganar dos partidos seguidos“.