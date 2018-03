El Mercado Semanal de Manacor ha acogido la Ruta del Vidre este lunes. El regidor de Medi Ambient del Ajuntament de Manacor, Pedro Rosselló, ha sido el encargado de darle la bienvenida. “La Ruta del Vidre” es una iniciativa que tiene como objetivo concienciar de la importancia del reciclaje. Así la ruta también pretende aumentar el porcentaje de recogida de vidrio en los 17 municipios que forman parte de la ruta.

“Somos conscientes de la necesidad de impulsar el reciclaje y las políticas que la favorecen”, ha explicado Roselló. Igualmente, “el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos que suponen nuestros desechos son una necesidad real”. Por eso, “porque compartimos sus objetivos, estamos encantados de recibir la ruta del vidrio en Manacor”, ha concluido.

El lunes por la mañana dos educadores ambiental han llegado a la plaza Ramon Llull, donde se instala el mercado semanal. Han llegado con un contenedor de vidrio movido con una bicicleta. Allí, además de dar toda la información necesaria, han repartido bolsas e imanes de nevera. En dichos imanes se explica cuál es el vidrio que no se puede reciclar. Las bombillas, los espejos, los cristales de las ventanas de casa o del coche, los vasos, las copas, los botes de medicamento o los tapones de los frascos y las botellas no van al contenedor de vidrio para que no se reciclan.

Asimismo, los educadores ambientales estudiarán los hábitos de reciclaje en los hogares y establecimientos hoteleros de Manacor. Así como del resto de los municipios participantes. De este modo, se podrán conseguir datos concretos para campañas futuras.

Durante el 2017 los contenedores verdes de Mallorca se recogieron 26.400 toneladas de vidrio. Algo que supone un incremento de 7,5% respecto de 2016. Pero aunque el vidrio es una de las fracciones que más se separa, aunque llega muy a la incineradora y por ello desde el Consejo de Mallorca y desde Ecovidrio pusieron en marcha esta ruta del vidrio. El objetivo de la ruta es, de hecho, concienciar y dar respuestas a las dudas de la ciudadanía.

Cabe destacar la importancia de separar bien en origen el vidrio, pues su material se recicla al 100%. Utilizándose para la fabricación de nuevos envases de manera indefinida y sin perder sus propiedades originales. La Ruta del Vidrio recorrerá, además de Manacor, 16 municipios de Mallorca. Estos son: Alcúdia, Andratx, Ses Salines, Llucmajor, Artà, Capdepera, Calvià, Santa Margalida, Felanitx, Campos, Marratxí, Muro, Pollença, Inca, Santanyí y Servera.