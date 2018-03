Nadal critica el plantón de Colau y Torrent al Rey en una situación “tan delicada”

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha criticado el plantón que dieron al Rey Felipe VI tanto la alcaldesa de Barcelona y como el presidente del Parlamento catalán, Ada Colau y Roger Torrent, al no asistir a la recepción oficial del jefe del Estado en el Mobile World Congress (MWC), conocida coloquialmente como el ‘besamanos’.

Para Nadal, este gesto político “no cabía” a sabiendas de la “situación tan delicada” en la que está el congreso, cuya permanencia en Barcelona está en duda.

“Francamente no se entiende”, ha remarcado en declaraciones a RNE , tras ser preguntado por estos desplantes que han generado polémica en plena la inauguración del Mobile World Congress (MWC). Además, ha apuntado que Colau y Torrent no cumplieron con el protocolo al no acudir a la recepción del monarca.

El ministro ha hecho hincapié en que hay “riesgo” de que el evento del MWC, que es uno de los congresos más importantes del sector tecnológico a nivel mundial, deje de celebrarse en Barcelona. “Riesgo hay, ahora y desde antes”, ha dicho, apuntando que el proceso soberanista está “creando un cierto nerviosismo”.

Nadal, que ha cargado contra la actitud de la alcaldesa y de Torrent, ha dicho que este domingo mantuvo una conversación sobre revolución tecnológica con el presidente de la Cámara catalana durante la cena de inauguración del congreso. Y ha precisado que el Rey conversó con Colau al mismo tiempo que ha hecho hincapié en la afabilidad del jefe del Estado.