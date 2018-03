Este jueves conoceremos la mejor ensaimada del mundo

La final del II Campeonato Mundial de Ensaimadas, impulsado por Hijos de Ramón Oliver, se disputará este jueves 1 de marzo, Día de Balears, en el Parc de la Mar, entre s’Hort del Rei y Capitanía Marítima.

Ahí, a partir de las 17.00 horas, se darán cita los diez hornos cuyas ensaimadas están en la final y que tendrán que aportar dos ensaimadas lisas grandes, una para cata y otra para valorar la presentación.

Los hornos que participan son Forn Can Segura (Muro), Pastisseria Can Pons (Es Mercadal), Ca’n Joan de s’Aigo (Palma), Pastisseria Real (Palma), Herbera Bakery (Ciutadella), Panadería Pastelería Pitiusas (Palma), Forn i Pastisseria Gelabert (Llubí), Forn Ca Na Juanita (Alaró), Forn Ca’n Benyó (Manacor) y Forn Can Rafel (Búger).