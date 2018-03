Kellys y recepcionistas amenazados por la robotización en los hoteles

Por María Jesús Almendáriz

Están ‘trabajando’ ya en Japón, dónde hace casi tres años con el claro objetivo de reducir los costes de personal, se inauguró el primer hotel en el que tanto los recepcionistas, como los que llevan las maletas son ‘humanoides‘ que tratan a todo el mundo igual y con la misma voz que suena a lata.

De la manufactura se ha pasado a la interacción con los humanos en el sector turístico, lo que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la tecnología.

Y está pasando también en Estados Unidos, en Silicon Valley su campo de operaciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, así como en China y la India, los tres países según los expertos que llevan la delantera y lideran este revolución.

EL SECTOR TURÍSTICO A PARTIR DE LA ROBOTIZACIÓN

Es en este mundo en el que según ha podido saber mallorcaconfidencial.com han entrado los expertos que colaboran con el Consejo Económico y Social de Baleares (CES) porque se va a convertir en uno de los 5 puntales del dictamen ‘Horizonte 20-30′.

Una prospección económica y social con 40 medidas que seran el ‘vademecum‘ o la biblia para la Administración de turno, ya que previamente habrán sido consensuadas por empresarios, sindicatos y sociedad civil.

Cinco puntos importantes: El cambio demográfico en primer lugar, pero el segundo puesto lo ocupa el sector turístico a partir de la robotización, en tercer lugar el cambio climático, en cuarto todo lo que afecta a la innovación y en quinto lugar lo relativo a los nuevos procesos de reindustrialización-clusterización.

“Esto no es ciencia ficción“, “esto está sucediendo” afirman a este digital fuentes bien informadas que están trabajando desde la Universitat de les Illes Balears en colaboración con otras universidades españolas e internacionales.

UNA AMENAZA PARA LAS KELLYS Y RECEPCIONISTAS

Son los grandes retos a los que se enfrenta una comunidad como la balear y que hay que poner encima de la mesa para saber cómo afrontarlos, en el caso de que los empresarios hoteleros baleares opten por robotizar de manera generalizada algunas de las tareas que hoy día llevan a cabo hombres y mujeres.

¿Quiere esto decir que la robotización supone una amenaza para las kellys (las camareras de piso) o para los recepcionistas?, se pregunta esta fuente autorizada, para a continuación añadir que el dictamen ‘Horizonte 20-30’ recogerá la solución a esta y otras cuestiones.

El dictamen tiene que estar listo en los primeros meses de 2019.

Recordamos que el CES es independiente del Govern y según el estatuto de autonomía es el órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta económica y social. Sus dictámenes son muy valorados y “sería muy poco sensato si no se hace caso a las medidas que se proponen”, subrayan a este digital.

UN ROBOT, UN EMPLEO O VARIOS PUESTOS QUE PIERDEN LOS HUMANOS

Un dato más, según el informe The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs, de la Federación Internacional de Robótica, 2,5 millones de robots industriales estarán trabajando en 2019. Esto se ha traducido en que cada uno de estos robots ha reemplazado o lo hará próximamente a un ser humano y en el peor de los casos a varios trabajadores.