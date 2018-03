March cuestiona la objetividad de las malas notas de Selectividad

El conseller de Educació, Martí March, ha puesto en duda que la mala nota media de los alumnos de Balears en la última Selectividad, la peor de España, refleje realmente el nivel de la educación preuniversitaria en las islas.

El conseller ha respondido así en el Parlament a la pregunta plateada por su antecesora, la diputada del PP Núria Riera, para quien el bajo nivel en la prueba de acceso a la universidad en el archipiélago representa un “suspenso” para el propio March “y sus políticas educativas”.

Para Riera es “inadmisible” que la portavoz del Govern, Pilar Costa, intentara “justificar este fracaso”, pero que lo haga el conseller de Educación es “una falta de respeto” a la ciudadanía, por lo que le ha exigido que en lugar de buscar excusas plantee medidas para corregir la situación.

“Claro que nos importan los datos de Selectividad”, ha replicado March, que ha incidido en que para evaluar los datos no se pueden considerar solo los de los últimos exámenes sino una serie temporal más larga, y ha apuntado además que los resultados de las diferentes comunidades no pueden compararse porque las pruebas y los criterios de evaluación no son comunes.

Ha apuntado asimismo que profesores de Lengua Castellana y Literatura (asignatura que tuvo un 30 % de suspensos) se quejaron de que las notas del examen de Selectividad no se ajustaban al nivel real de sus alumnos, por lo que la UIB revisará los criterios aplicados a la hora de corregir.

Finalmente, March ha asegurado que, en cualquier caso, los estudiantes que se examinaron el año pasado de Selectividad en Baleares estudiaron ESO con un Govern del PP.