Nicki Minaj, desaparecida y en paradero desconocido

La preocupación entre sus fans es máxima y nadie sabe el paradero de la artista. Nicki Minaj está desaparecida desde que empezó el 2018 y las alarmas han saltado al rededor del mundo entero.

Desde hace 55 días que Nicki Minaj no publica nada en sus redes sociales, después de ser una de las celebrities que más uso hacia de Instagram, llegando a compartir varios selfies en solo una hora con sus más de 85 millones de seguidores. La cantante tampoco ha acudido a platós de televisión, ni a galas artísticas y ni si quiera ha sido pillada por los paparazzis.

El último rastro de Nicki Minaj data del 30 de diciembre del año pasado y ante la preocupación se todos sus fans, los rumores de su desaparición han empezado a invadir la red. Medios internacionales apuntan a que la rapera podría haber sufrido un accidente que habría cambiado para siempre su apariencia, una teoría que cobra significado entre sus más fieles porque están seguros de que Minaj no desaparecía sin ninguna razón de peso. Desde el programa de Wendy Williams o revistas especializadas se suman a la preocupación, sin conseguir localizar a la artista.

La ausencia de Nicki podría deberse a un accidente casero, que aunque no habría sido grave sí que habría provocado la caída total de su cabello. “Cuando la vi se me cayó la boca. Está tan calva como Amber Rose. Creo que Nicki se está acostumbrando a su nuevo look antes de mostrárselo al mundo”, ha confesado una supuesta fuente cercana a la polémica cantante.

Por otro lado TMZ asegura que la artista se encuentra centrada en la grabación de su último trabajo, desapareciendo por completo para concentrarse en su trabajo y volver con las pilas cargadas, como ya habrían hecho otras artistas como fue el caso de Taylor Swift. Nicki Minaj ya adelanto que su próximo disco revolucionaría la industria y por eso mismo otros muchos confían en esta otra teoría.

Pero lo que sí es cierto es que le desaparición se ha convertido en un auténtico fenómeno y ya hay quienes han recurrido a internet para conseguir que se manifieste, creando incluso una pagina bajo el nombre Finding Nicki, en la que se cuenta como si de un contador se tratase los días y horas que lleva en paradero desconocido. Por ahora 55 días.