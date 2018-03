El alcalde de Calvià defiende su Plan General Urbanístico tras crítica Esquerra Oberta

Por Josep Medrano

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha defendido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que su partido, el PSOE, ha propuesto en el Consistorio. Lo hace después que Esquerra Oberta per Calvià acusara al alcalde de que el plan no responde “a un planteamiento proteccionista claro y contundente”.

En declaraciones a mallorcaconfidencial.com, Alfonso Rodríguez ha afirmado que “el avance del PGOU desclasifica casi 90 hectáreas, es decir, casi 900.000 metros cuadrados”. El alcalde ha asegurado que con este plan “no hay crecimiento, sino decrecimiento”.

Estas declaraciones son en respuesta a unas del edil de Esquerra Oberta per Calvià, Rafael Sedano, que firmó el acuerdo de investidura que permitió que Alfonso Rodríguez fuera alcalde. En ellas asegura que “si el PSOE quiere perpetuar el crecimiento urbanístico en suelo rústico, no nos encontrarán”. Por su parte, el también concejal del partido de izquierdas Alfonso Rodríguez Sánchez concretó que “a día de hoy Esquerra Oberta no apoya la propuesta de Plan General del PSOE”.

Los concejales de Esquerra Oberta se posicionan absolutamente “en contra de proyectar nuevas carreteras, grandes superficies o nuevas zonas urbanizables dentro espacios protegidos”.