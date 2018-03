Esquerra Oberta de Calvià presenta alegaciones al Plan General de Urbanismo

Esquerra Oberta de Calvià ha presentado este miércoles las propuestas y alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha elaborado el PSOE, del que dicen que responde “más a lógicas comunicativas que no a un planteamiento proteccionista claro y contundente”.

Los concejales de Esquerra Oberta Rafel Sedano y Alfonso Rodríguez Sánchez se posicionan absolutamente “en contra de proyectar nuevas carreteras, grandes superficies o nuevas zonas urbanizables dentro espacios protegidos”.

Desde Esquerra Oberta de Calvià aseguran que “el nuevo Plan General debe plantear un posicionamiento claro y contundente en favor de la rehabilitación, la regeneración urbana y la vivienda, todo tendiendo al crecimiento urbanístico cero, consolidando la protección del entorno ambiental del municipio”.

Pero desde el partido creen que “la propuesta que ha hecho el PSOE no va lo suficiente en esta dirección”. “Si el PSOE quiere perpetuar el crecimiento urbanístico en suelo rústico, no nos encontrarán”, afirmó Rafael Sedano. Rodríguez Sánchez, por su parte, concretó que “a día de hoy Esquerra Oberta no apoya la propuesta de Plan General del PSOE”.

Las ideas transmitidas por el partido de izquierdas “responden a aquellas que se plantearon en la asamblea ciudadana abierta” que convocó la formación el pasado mes de enero, de acuerdo con las inquietudes planteadas por las personas que participaron.

Entre muchos otros temas, Esquerra Oberta ha hecho propuestas para evitar nuevas zonas urbanizables, como las de Son Caliu y Peguera; nuevas carreteras como las de Calvià Vila, Son Ferrer y Magaluf; una gran superficie comercial en Ses Planes, en Palmanova; o nuevos edificios de servicios en suelo rústico, como es el caso del proyectado en Can Vairet, en El Toro.